Event in St. Georgen

1 Rund 40 Besucher schauen sich am Donnerstag die Werke Hermann Bauknechts im Roter Löwen an. Foto: Louisa Speicher Hermann Bauknecht teilt seit 60 Jahren die Leidenschaft, Filme zu drehen. Am Donnerstag stellte der 89-Jährige erstmalig Werke im Roten Löwen vor – und sorgte für nostalgische Momente.







„Das alles filmisch festzuhalten und der Nachwelt zu zeigen, das ist was ganz tolles“, lobt Bürgermeister Michael Rieger am Donnerstag den 89-jährigen Filmemacher. Es war nämlich keine gewöhnliche Veranstaltung, die an dem Nachmittag im Roten Löwen stattfand, sondern die Filmpremiere von Hermann Bauknecht.