Event in Schramberg: Verkaufsoffener Sonntag mit Biathlon und Street-Food ist ein Volltreffer

44 Die besten Teams des Biathlon-Wettbewerbs. Foto: Ziechaus

Der Blick aus dem Fenster in die Sonne lockte nach draußen, aber dort kam die kühle Ernüchterung. Da hilft nur Bewegung, und die gab es für die Besucher des verkaufsoffenen Sonntags in Schramberg beim Biathlon oder auch beim Schlendern durch die Fußgängerzone.









Der olympische Biathlon ist ja auch ein kühles sportliches Vergnügen, das sich in Schramberg am frischen sonnigen Sonntagmorgen nur ein paar frühe Sportler gönnen. Die können sich beim Langlauf über 400 Meter aufwärmen. Mit den Lichtgewehren am Schießstand zählt dann nur die Ruhe, damit am Ende die fünf Zielpunkte in Grün aufleuchten.