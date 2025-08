Ab dem 9. August findet in Schönwald das zweitägige Schanzenfest statt. Viel Spaß verspricht der Waterslide Contest.

Ein Team mit rund 40 Mitarbeitenden sorgt dafür, dass alles klappt und die Gäste jederzeit Spaß haben.

Am 9. August findet wie in den Vorjahren der Waterslide-Contest mit Funmobil-Wertung statt Trainingsbeginn ist am Samstag um 11 Uhr, „Ernst“ wird es dann ab 14 Uhr.

Manches Funmobil überlebt Aufschlag nicht

Zwischen den Läufen wird man wieder wie seit Jahren die „Funmobile“ sehen, bei denen es weniger auf das „Durchkommen“ denn auf die Originalität ankommt. So manches Funmobil hat den Aufschlag auf dem Wasser nicht überlebt und kam trotzdem sehr weit. „Im Anschluss daran laden wir alle herzlich auf unsere Après-Ski-Party Sommeredition ein, um dem Waterslide 2025 einen gebührenden Abschluss zu bereiten“, freut sich Andreas Hirt schon im Vorfeld. Der Eintrittspreis liegt hier bei drei Euro.

Am Sonntag spezielles Programm für Kinder

Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Familien und Kinder. „Da wir als Skiclub speziell den Kids ein sportliches Programm bieten wollen wird es zum einen wieder eine Bambini-Rallye geben, bei der die Kinder ihr Können an verschiedenen Stationen bei diversen Geschicklichkeitsspielen unter Beweis stellen können“, so die Macher. Natürlich werde es auch wieder den traditionellen Hammellauf geben, bei dem es neben einem echten Hammel weitere tolle Preise zu gewinnen gibt. Abgerundet wird das Programm mit Laser-Biathlon, Kinderschminken, einer Hüpfburg, Fußball-Dart und erstmals einer Mini-Sprungschanze für Kinder.

Mathias Rapp mit seiner Stimme und der Akustik-Gitarre wird daneben für die musikalische Begleitung sorgen. Ab 11 Uhr sorgt der Ski-Club mit leckerem Essen und Getränken für das leibliche Wohl und „wir freuen uns darauf, viele Besucher im Auslauf der Adlerschanze in Schönwald begrüßen zu dürfen“ heißt es. Weitere Infos zum Waterslide Contest gibt’s unter www.waterslide-schoenwald.de“, verrät Andreas Hirt abschließend.