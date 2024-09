Event in Rottweil: Rottweil sucht den Stadtboulemeister

Der Stadtgraben verwandelt sich am Samstag, 14. September, in ein Turniergelände, denn dann laden die Katholische Jugend Rottweil und die Stadt zur zweiten Auflage der Stadtboulemeisterschaften ein. Und das ist noch nicht alles.

Mit der „Stadtboulemeisterschaft“ biegt die Veranstaltungsreihe „Sommer in Rottweil“ auf die Zielgeraden ein. Die Katholischen Jungend Rottweil (KJR) veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Stadt Rottweil die Sportveranstaltung, die im vergangenen Jahr unter dem Titel „Boule und Beats“ ihre Premiere feierte.

Veranstaltungsort ist wieder der Stadtpark im Stadtgraben. Und dort lockt nicht nur das Bouleturnier, sondern auch eine gemütliche Biergartenatmosphäre. Dazu gibt’s Livemusik sowie erfrischende Getränken und leckere Köstlichkeiten, schreibt die Stadt. Und auf die kleinen Gäste warten spannende Mitmachaktionen.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die KJR die Stadtboulemeisterschaft erfolgreich organisiert. Bis zu 60 Spieler nahmen damals teil und auch viele Zuschauer kamen, um die Teams anzufeuern und genossen die schöne Atmosphäre im Stadtgrabenpark.

Positive Rückmeldungen

Aufgrund der zahlreichen positiven Rückmeldungen war es für Valentin Mager und Henrik Weiss von der KJR schnell klar, dass sie die Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder auf die Beine stellen wollen.

Oberbürgermeister Christian Ruf ist vom Engagement der KJR begeistert. „Dass die Jugendlichen in ihrer Freizeit ein so tolles Event auf die Beine stellen wollen und damit Menschen sportlich zusammenbringen ist einfach bemerkenswert. Wir unterstützen sie hierbei sehr gerne, und ich freue mich schon jetzt auf dieses Sportereignis mitten in der Stadt.“

Sportliches Event für jung und alt

Das Organisationsteam hofft, dass sich das Bouleturnier als jährlich stattfindendes Event in Rottweil etablieren wird und dass die Begeisterung daran weiter wächst. „Schon früher fanden regelmäßig Meisterschaften statt. Das würden wir gerne wiederaufleben lassen. Unsere Idee war es, ein sportliches Event anzubieten, bei der jeder – ob jung oder alt – ohne viel Aufwand mitmachen kann“, teilt Valentin Mager mit. „In erster Linie geht es uns darum, gemeinsam Spaß am Boulespiel zu haben und eine gute Zeit zu verbringen. Es sind keine bestimmten Voraussetzungen für die Teilnahme notwendig“, ergänzt Henrik Weiss.

Wer mitmachen möchte, braucht nur ein Team mit drei motivierten Spielern. Die Teilnahmegebühr pro Spieler liegt bei 5 Euro. Boulekugeln sollten mitgebracht werden.

Das Siegerteam bekommt einen selbst entworfenen Gewinnerpokal und pro Mitglied einen „Sommer in Rottweil“-Liegestuhl. Für die folgenden ersten vier Plätze gibt es ebenfalls tolle Preise, heißt es in der Pressemitteilung.

Unsere Empfehlung für Sie Sommer in Rottweil Feste, Führungen und spannende Aktionen geplant Die Stadtverwaltung hat mit zahlreichen Akteuren vielfältige Aktionen und Veranstaltungen organisiert, um den Aufenthalt in der Stadt von Juni bis September noch abwechslungsreicher zu gestalten.

Die Stadtboulemeisterschaft startet am Samstagmorgen um 9 Uhr. Ab 11 Uhr öffnen die Food-Trucks von „Onkel Rudis on Tour“ ihre Tore und bieten allerhand Leckereien wie beispielsweise saftige Burger und Flammkuchen. Über viele durstige Besucher freut sich die KJR, die mit dem Getränkeverkauf ihre Kasse für das Zeltlager auffüllen möchte.

Kreative Mitmachstation

Eine Vielzahl von antialkoholischen Getränken bis hin zu Wein und Bier sowie Cocktails wird es ebenfalls geben. Sitzmöglichkeiten sind vorhanden, jedoch können – wenn es das Wetter zulässt – auch Picknickdecken mitgebracht werden. Für die kleinen Gäste gibt es eine kreative Mitmachstation.

Die Livemusik startet ab 16 Uhr mit Gesang und Gitarrenklängen von „Barde & Son“. Freuen darf man sich auch auf den Sänger und Gitarrist Benny Sigrist aus der Band „Maybe to“. Bei chilligen Beats klingt der Abend dann mit DJ-Musik im Stadtgraben aus.

„Vorbei kommen lohnt sich also auf jeden Fall, auch wenn man nicht aktiv am Turnier teilnimmt“, so Simone Strasser von der Abteilung Tourismus & Stadtmarketing. „Mitten in der Stadt auf einer der schönsten Grünflächen kann man vom Liegestuhl aus bequem die Spiele beobachten und die Teams bei hoffentlich bestem Wetter anfeuern.“

www.tourismus-rottweil.de.