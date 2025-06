Event in Hechingen: Diese Veränderung gibt es beim Weihnachtsmarkt

1 Der Fürstliche Weihnachtsmarkt in Hechingen ist beliebt – so beliebt, dass jedes Jahr Tausende Besucher in die Oberstadt strömen. Foto: Maute Der „Fürstliche Weihnachtsmarkt“ findet zwar erst im Dezember statt, aber schon jetzt laufen die Vorbereitungen. Organisator Marc Unger kündigt eine Veränderung an.







Dass Marc Unger einen Weihnachtsmarkt in Hechingen organisiert, ist inzwischen eine gute Tradition, und so wird das Event auch dieses Jahr die Stadt in Szene setzen. Stattfinden wird der „Fürstliche Weihnachtsmarkt“ am dritten Adventswochenende auf dem Obertorplatz: am Samstag von 14 Uhr bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 Uhr bis 18 Uhr.