Event in Haigerloch: So lässt sich der Sommer genießen

1 Heike Letmathe und Martin Sprissler von „Haigerloch aktiv“ sowie Ramona Eger vom Kultur- und Tourismusbüro der Stadt (von links) freuen sich auf die „Pink Evenings“. Foto: Kost/Thomas Kost

Die Lounge im Kunstmuseum Schüz an der Treppe hoch zum Haigerlocher Schloss war der Überraschungserfolg des vergangenen Sommers. Jetzt gibt es eine Neuauflage. Die Macherinnen haben sich dazu wieder etwas einfallen lassen.









Die Lounge am morgigen Freitag, 28. Juni, und am Samstag, 29. Juni, steht diesmal unter dem Überbegriff „Pink Evenings“. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass der Fokus an einer schönen Auswahl an Rosé-Weinen liegt. Es gibt aber natürlich auch spritzigen Secco, Cocktails, Bier und antialkoholische Getränke. Mediterrane Häppchen dienen als Grundlage für den Getränke-Genuss, chillige Jazz-Musik sorgt für eine relaxte Atmosphäre.