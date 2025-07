Event in Frommern: Ein Herz aus Kronkorken für krebskranke Kinder

1 Ein Bastelprojekt aus Kronkorken Foto: Granitza Kronkorken sammeln gegen Krebs: Was hinter der Aktion des TSV Frommern steckt.







Alles fing für Jörg Granitza - im Verein bekannt als „Grani“ - mit einer Wette an: Mit dem Burgfeldener Ortsvorsteher Johannes Burkhardt wettete der langjährige Bambini-Trainer, dass er in Frommern und Dürrwangen mehr Kronkorken sammeln könne als die 50 000 Kronkorken aus Burgfelden. Granitza gewann die Wette haushoch: In einem halben Jahr wurden durch die Hilfe von Nachbarn, Freunden und den Mitgliedern des TSV Frommern über 100 000 Kronkorken gesammelt . Seitdem ging es steil bergauf: In den vergangenen zwölf Monaten kamen drei Container voller Kronkorken zusammen, in einen Container passen etwa eine Millionen Kronkorken. „Langsam bekomme ich ein echtes Platzproblem“ meint Granitza und schmunzelt.

Doch das Platzproblem sei kein Grund das Sammeln zu bremsen, denn die Aktion gelte einem guten Zweck: Die Helfer der Aktion Kronenkinder bringen die gesammelten Kronkorken zu Annahmestellen des Wertstoffkreislaufs. Den Erlös davon möchte der TSV, ebenso wie den gesamten Erlös des Kronkorken-Events am Samstag, an den Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen spenden.