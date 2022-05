Event in Epfendorf

3 Die unterschiedlichsten Fahrzeuge präsentieren sich in der Ortsmitte. Foto: Wagner

Sportwagen, Busse, Traktoren, Motorräder und Co. zogen am Sonntag beim Oldtimertreffen in Epfendorf die Blicke der Besucher auf sich. Auch das Rahmenprogramm hatte einiges zu bieten.















Link kopiert

Epfendorf - Zur Flaniermeile mutierte am Sonntag der Epfendorfer Ortskern, denn an allen Ecken und Enden wurde etwas geboten. Bereits nach Beendigung des Gottesdiensts in der Remigiuskirche wurde das neue Feuerwehrfahrzeug der Epfendorfer Wehr geweiht und Diakon Erwin Burkhardt erteilte den kirchlichen Segen, bevor Feuerwehr und Bürgerschaft unter den Klängen des Musikvereins zum Feuerwehrhaus zogen.

Fahrzeuge aus allen Epochen

Hier überreichte Bürgermeister Mark Prielipp die Fahrzeugschlüssel offiziell an Kommandant Alexander Heim und übergab auch den neuen Feuerwehrschuppen hinter dem Gerätehaus seiner Bestimmung. Er bezeichnete die Anschaffung des Fahrzeugs und den Bau der Halle als Investition in die Sicherheit und bedankte sich bei den Kameraden für ihren Dienst im Sinne des Allgemeinwohls. Der neue Mannschaftstransportwagen der Epfendorfer Wehr bietet acht Sitzplätze und dient zum Transport der Kräfte zum Einsatzort. Das Fahrzeug ist auf einem Mercedes-Benz-Chassis verbaut, verfügt über Allradantrieb, eine Anhängerkupplung und einen 170 PS starken Motor.

Zwischenzeitlich hatten sich im Ort zahlreiche Old- und Youngtimer aus vielen Epochen eingefunden, darunter seltene Stücke, über die sich jedes Automobilmuseum gefreut hätte.

Gastronomen servieren Speisen

Autos, Traktoren, Motorräder, aber auch Kleinbusse und Lastwagen wurden präsentiert und warteten darauf, bewundert zu werden. Dies taten die Besucher auch, waren doch nicht nur die Fahrzeuge aus vergangenen Zeiten sehenswert.

An allen Ecken und Enden des Dorfes war etwas geboten. Der Musikverein spielte in der Ortsmitte zum Frühschoppen auf und nachmittags übernahmen den musikalischen Part die "Heimathelden" und unterhielten mit Musik für jeden Geschmack.

Auch das kulinarische Angebot konnte sich am Sonntag in Epfendorf sehen lassen. Neben der Feuerwehr hatten auch die Gastronomen geöffnet. Im Gasthaus Adler, in der Krone, im Restaurant Non Solo Pizza und bei der Feuerwehr waren Herd, Ofen und Grill angeheizt, die Tische gedeckt und Speisen und Getränke warteten nur darauf verzehrt zu werden.

Live-Akrobatik zu bestaunen

In der Heimatliebe wurden delikate Spezialitäten serviert und auch das Team vom Jugendhaus war vor Ort, um am Pilsstand in der Ortsmitte gepflegte Biere und alkoholfreie Getränke zu kredenzen. Zudem wurden neben dem neuen Epfendorfer Heimatbuch und dem Backbuch auch Waffeln angeboten.

Die Bürgerinitiative "ImpulsE – Bürgerschaf(f)t für Epfendorf" hatte an diesem Sonntag nicht nur das große Oldtimer- und Youngtimertreffen organisiert, sondern auch ein unterhaltsames Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Mit "Pitts Todeswand", einem bekannten Fahrgeschäft, das während des Oktoberfests direkt vor der Wiesn zu finden ist, bot man den Besuchern eine besondere Attraktion, denn zu jeder vollen Stunde gab es Live-Akrobatik auf Indian Scout-Motorrädern zu sehen.

Georg Fischinger von ImpulsE zeigte sich überaus zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung. Unzählige Besucher waren bei herrlichem Wetter nach Epfendorf gekommen, um sich an den Oldtimern satt zu sehen und die Gastfreundschaft der Bewirtungsteams zu genießen.