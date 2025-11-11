Event in Dornhan: 400 Kinder und Erwachsene im Hüpfrausch

Auf überwältigende Resonanz stieß das zweite Hüpfburgenevent in Dornhan. Die Tickets waren an allen drei Tagen ausverkauft.

Die Stadt- und Sporthalle in Dornhan verwandelte sich für drei Tage in ein Paradies für Bewegungsfreudige jeden Alters. „Die Tickets waren jeden Tag ausverkauft. Unser Veranstaltungsteam ist begeistert, wie zahlreich das Hüpfburgenevent dieses Jahr angenommen wurde“, zeigte sich Robin Miller als einer der Hauptorganisatoren der kommunalen Jugendarbeit FRED sichtlich zufrieden.

Jeden Tag konnten sich rund 400 (Klein)Kinder, Jugendliche und Erwachsene an den zwölf Hüpfburgen, beim Bungee-Run oder Bull Riding und in einem vielfältigen Spielbereich für Kleinkinder austoben. Eine rund 24 Meter lange Dschungellandschaft sorgte für Begeisterung.

Das Foyer war zeitweise bis auf den letzten Platz belegt. Dort konnten sich die Besucher mit Getränken und Leckereien stärken und neue Energie für die nächste Hüpfrunde tanken.

90 ehrenamtliche Helfer

Das Angebot reichte von Kaffee und Kuchen über Pommes und Pizza bis hin zum „Datschwecken“. Die Tribüne wurde zwischendrin zum gemütlichen Verweilen und als kleine „Verschnaufpause“ genutzt.

„Ohne die Unterstützung der rund 90 ehrenamtlichen Helfer an den drei Tagen sowie beim Auf- und Abbau wäre der Hüpfrausch so nicht möglich gewesen“, bemerkte Daniel Dölker von „Dölker Events“ sichtlich dankbar über das Engagement der vielen jugendlichen und erwachsenen Helfern. Die Kooperation mit der Evangelischen Jugendarbeit Dornhan, dem Verein Eltern für Kinder Weiden, der katholischen Jugendarbeit der Seelsorgeeinheit St. Jakobus und der BruderhausDiakonie erwies sich als Gewinn.