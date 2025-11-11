Event in Dornhan: 400 Kinder und Erwachsene im Hüpfrausch

Auf überwältigende Resonanz stieß das zweite Hüpfburgenevent in Dornhan. Die Tickets waren an allen drei Tagen ausverkauft.
Die Stadt- und Sporthalle in Dornhan verwandelte sich für drei Tage in ein Paradies für Bewegungsfreudige jeden Alters. „Die Tickets waren jeden Tag ausverkauft. Unser Veranstaltungsteam ist begeistert, wie zahlreich das Hüpfburgenevent dieses Jahr angenommen wurde“, zeigte sich Robin Miller als einer der Hauptorganisatoren der kommunalen Jugendarbeit FRED sichtlich zufrieden.