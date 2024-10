Die ganz große Bühne bereitete die Landjugend Brigachtal als bewährter Ausrichter dem großen Fest und den erwartungsgemäß zahlreichen Besuchern.

Schon am ersten Tag ging es rund – Fassanstich, Oldtimer-Show auf dem Gelände, Blasmusik satt, vor allem aber gute Laune: Die große Kreiserntedank-Party in Brigachtal lässt keine Wünsche offen.

Und so soll es auch weitergehen: Auf die große Party am Freitagabend folgt am Samstag, 5. Oktober, ab 18 Uhr der Trachtenabend. Die Gruppen BaarBlech und Mountain Crew sorgen für Stimmung – Tickets gibt es an der Abendkasse für 18 Euro.

Schlag auf Schlag geht es weiter – erstmal mit einem Festgottesdienst in der Allerheiligen-Kirche Brigachtal am Sonntag ab 9 Uhr. Ab 10 Uhr dürfen die Besucher dann zum Frühschoppen ins Festzelt strömen. Und ab 14 Uhr wird er dann gesucht beim großen Erntedankumzug: der schönste Erntedankwagen der Region. Wer es wird, wird bei der anschließenden Siegerehrung im Festzelt bekannt gegeben, danach folgt musikalische Unterhaltung. Der Eintritt ist frei.

Den Schlusspunkt setzt der Montag, 7. Oktober, ab 14 Uhr mit einem Kindernachmittag mit Unterhaltung durch verschiedene Kinder- und Jugendgruppen. Ab 17 Uhr lassen das Seniorenblasorchester und die Trachtenkapelle Stetten beim Handwerkervesper bei freiem Eintritt das Kreiserntedankfest 2024 allmählich ausklingen. Der Eintritt ist frei.