Event im Zavelsteiner Wanderheim: Ein Abend voller musikalischer Überraschungen

1 Nach der Begrüßung von Franziska Bürkle (Teinachtal-Touristik, Mitte) und Jürgen Rust (Schwarzwaldverein Calw) legte die Kapelle „Berg&Tal“ los. Foto: Roland Stöß

Auch die achte Auflage des beliebten musikalischen Sommerabends in Zavelstein war ein Erfolg. Trotz unsicherer Wetterlage zog es 160 Besucher in den Biergarten des Wanderheims, um der Kapelle „Berg&Tal“ zu lauschen. Die Gruppe hatte weit mehr als nur klassische Blasmusik im Gepäck.









Eine volkstümliche, musikalische Riesengaudi erlebten 160 begeisterte Zuhörer im Biergarten des Zavelsteiner Wanderheims. Die Kapelle „Berg&Tal“ zog alle Register schwungvoller Blasmusik. Der Schwarzwaldverein Calw (SWV) und die Teinachtal-Touristik hatten nicht zu viel versprochen: „Freuen Sie sich auf einen launigen Sommerabend in einem der schönsten Biergärten der Region“, hieß es in der Ankündigung. Genau so kam es.