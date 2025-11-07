Event im Testturm Rottweil: Agentur Teufels feiert Jubiläum – auch Manuel Hagel gratuliert

Hoch über Rottweil hat die Agentur Teufels ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Zur Feier auf der Plattform des Testturms kam hoher Besuch aus Stuttgart.

Die Geschäftsführung des mittelständischen Unternehmens, die Brüder Alexander, Marco und Pascal Teufel, begrüßte neben den vielen Kunden, Mitarbeitern und Familienangehörigen den CDU – Fraktionsvorsitzenden im Stuttgarter Landtag, Manuel Hagel. Der Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl im kommenden Jahr gratulierte der Agentur Teufels zum Firmenjubiläum. In einem frei gehaltenen Kurzreferat warb Hagel bei den anwesenden Wirtschaftsvertretern um „Vertrauen, Schaffenskraft und neuen Mut“. Begleitet wurde der 37-Jährige von seinem Fraktionskollegen Stefan Teufel. Weiter zählte der frühere baden-württembergische Ministerpräsident Erwin Teufel zu den Ehrengästen.

Keine Bodenschätze Die Wirtschaft brauche Vertrauen und eine Politik der bürgerlichen Mitte, proklamierte der CDU – Landespolitiker. Baden-Württemberg habe sich – so Hagel - während seines 75-jährigen Bestehens von einem einst bettelarmen Agrarland zu einer Hightech- Region entwickelt. Der besondere Schatz des Landes seien die Menschen. „Auch wenn die Böden hart sind wie zum Beispiel auf der Alb, hat man Freude am Schaffen“, stellte der gebürtige Ehinger fest. Und wenn der Boden steil sei, dann erfinde man in Baden-Württemberg etwas und suche nach Lösungen für das Problem. Für ihn eine entscheidende Frage: „Woher soll der Wohlstand für die Zukunft kommen?“.

Baden-Württemberg verfüge über keine Bodenschätze, „bei uns sind die Rohstoffe jedoch in den Köpfen der Menschen“. Der Landtagwahlspitzenkandidat beklagte den Rückgang bei der Ressource Bildung. Diese negative Entwicklung habe mit dem Bildungssystem zu tun. Es sei Zeit für eine „mutige Bildungspolitik“, meinte der dreifache Familienvater und wiederholte seine Forderung: „Ein Kind in der ersten Klasse muss der deutschen Sprache mächtig sein.“

Sprachfähigkeit sei wichtig

Für diese Aussage – so Hagel - sei er kritisiert worden. Die Sprachfähigkeit sei von enormer Bedeutung. Die Zuhörer im Konferenzsaal des Testturms pflichteten ihm bei und klatschten Beifall. Das Land stehe im Strukturumbruch, „doch wie gehen wir damit um“, fragte der studierte Bankbetriebswirt. Mehrere Bereiche zählte er auf, in denen nach seiner Einschätzung 200 000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden könnten. „Wir brauchen dafür aber Einfallsreichtum“.

Als Geschenk überreichte Pascal Teufel dem CDU-Landespolitiker für seinen nächsten Fasnetsbesuch in Rottweil einen Baurakittel. In einem Impulsvortrag stellte Marco Teufel die einzelnen Geschäftsbereiche des Unternehmens vor. Er blickte auf 25 Jahre stetiger Weiterentwicklung zurück. Heute betreue die Agentur 300 namhafte Kunden. Geschäftsführer Alexander Teufel wagte einen Blick in die Zukunft und sprach das Thema Künstliche Intelligenz (KI) an.

Trotz KI bleibe eine klare Positionierung weiterhin wichtig. Die Marke als Kompass schaffe Vertrauen und gebe Orientierung. Nach den Reden war Party angesagt. Bei feinem Catering, Getränken und Musik wurde das Jubiläum weitergefeiert.