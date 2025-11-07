Event im Testturm Rottweil: Agentur Teufels feiert Jubiläum – auch Manuel Hagel gratuliert

Hoch über Rottweil hat die Agentur Teufels ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Zur Feier auf der Plattform des Testturms kam hoher Besuch aus Stuttgart.
Die Geschäftsführung des mittelständischen Unternehmens, die Brüder Alexander, Marco und Pascal Teufel, begrüßte neben den vielen Kunden, Mitarbeitern und Familienangehörigen den CDU – Fraktionsvorsitzenden im Stuttgarter Landtag, Manuel Hagel. Der Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl im kommenden Jahr gratulierte der Agentur Teufels zum Firmenjubiläum. In einem frei gehaltenen Kurzreferat warb Hagel bei den anwesenden Wirtschaftsvertretern um „Vertrauen, Schaffenskraft und neuen Mut“. Begleitet wurde der 37-Jährige von seinem Fraktionskollegen Stefan Teufel. Weiter zählte der frühere baden-württembergische Ministerpräsident Erwin Teufel zu den Ehrengästen.