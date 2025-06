Maultaschen, Erdbeer-Kräuter-Salat, Cocktail: Die zehn- bis zwölfjährigen Nachwuchsköche zeigen am 2. Juli auf der Gartenschau, wie man’s zubereitet.

Früh übt sich, wer später ein Meisterkoch werden will: Auf der Gartenschau zeigen die Baiersbronner Europa-Miniköche, welche Talente in ihnen schlummern.

In der zweijährigen Ausbildung, die die Zehn- bis Zwölf-Jährigen absolvieren, lernen die Nachwuchsköche nicht nur den richtigen Umgang mit Lebensmitteln, sondern erhalten auch erste Einblicke in die Arbeitsbereiche der Hotellerie und Gastronomie. Wie gut sie das Gelernte bereits beherrschen, präsentieren sie am Mittwoch, 2. Juli, auf der Schelklewiese.

Lesen Sie auch

Was sonst in den Praxistreffen hinter verschlossenen Türen der namhaften Hotellerie der Region stattfindet, wird auf der Gartenschau im „Tal X“ laut einer Mitteilung der Baiersbronn Touristik für die Öffentlichkeit zugänglich: Gemeinsam mit ihren Praxispartnern aus dem Hotel Bareiss, dem Sackmann Genusshotel, dem Wellnesshotel Tanne und dem Hotel Traube Tonbach präsentieren die Baiersbronner Miniköche auf der Gartenschau ihr Können. An verschiedenen Stationen wird gekocht, gemixt und serviert.

Schwäbischer Klassiker steht auf der Karte

Auf der Speisekarte der Station „Kochen“, die von Mitarbeitern des Sackmann Genusshotels und des Hotels Traube Tonbach begleitet wird, steht einer der großen schwäbischen Klassiker: Maultaschen mit Kartoffelsalat. Für den ausgefalleneren Geschmack wird zusätzlich ein sommerlicher Erdbeer-Kräuter-Salat zubereitet. Auch beim Getränk kommt der Genuss nicht zu kurz: Mit Unterstützung eines Barkeepers aus dem Wellnesshotel Tanne wird ein erfrischender Cocktail gemixt.

Verantwortliche aus dem Hotel Bareiss leiten die Miniköche bei allem rund um das Thema „Service“ an: vom Tischeindecken, Tellertragen, Tischdekoration bis zum Servieren von kleinen Kostproben an die Gartenschaubesucher.

Sportmoderator Jens Zimmermann führt durch Veranstaltung

Gelegenheit für die Besucher, selbst aktiv zu werden, gibt es auch: Zum Beispiel kann ausprobiert werden, wie man Servietten perfekt faltet und was es dabei zu beachten gibt. Außerdem lädt Gisela Hogenaar-Klumpp, theoretische Leiterin der Miniköche, an einer weiteren Station zum gemeinsamen Quiz ein. Moderiert wird die Veranstaltung von Jens Zimmermann, der aus Mitteltal kommt und überregional für seine Tätigkeit als Sportmoderator und Stadionsprecher bekannt ist.

Alle Interessierten sind dazu eingeladen, die Miniköche auf der Gartenschau zu besuchen. Die Veranstaltung findet am 2. Juli von 15 bis 16.30 Uhr in der AOK-Showküche auf der Schelklewiese statt. Der Zutritt ist nur mit Gartenschau-Ticket möglich.