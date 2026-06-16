Event auf Pflingstberg: Beim Motocross in Schweighausen sollen wieder die Motoren knattern

Der MSC Schweighausen lockt am kommenden Wochenende zum traditionellen Motocross. Gleichzeitig feiert der Verein seinen 65. Geburtstag.
Das diesjährige Motto könnte laut dem MSC „Eine alte Idee in einem neuen Gewand“ heißen. Neu in diesem Jahr sind laut Pressemitteilung des Veranstalters am Sonntag, 21. Juni, die Läufe zum Alemannen-Pokal. Hier können sich internationale Größen aus Deutschland und ganz Europa messen. Um einen weiteren Anreiz zu schaffen, werden rund 8000 Euro Preisgelder in dieser Klasse ausgelobt.