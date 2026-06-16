Event auf Pflingstberg: Beim Motocross in Schweighausen sollen wieder die Motoren knattern

Der MSC Schweighausen lockt am kommenden Wochenende zum traditionellen Motocross. Gleichzeitig feiert der Verein seinen 65. Geburtstag.

Das diesjährige Motto könnte laut dem MSC „Eine alte Idee in einem neuen Gewand“ heißen. Neu in diesem Jahr sind laut Pressemitteilung des Veranstalters am Sonntag, 21. Juni, die Läufe zum Alemannen-Pokal. Hier können sich internationale Größen aus Deutschland und ganz Europa messen. Um einen weiteren Anreiz zu schaffen, werden rund 8000 Euro Preisgelder in dieser Klasse ausgelobt.

Die Idee ist laut der Pressemitteilung altbewährt – aus dem ehemaligen Alemannen-Gebiet, das sich von Süd-Hessen, dem Elsass und der Schweiz bis nach Nord-Italien erstreckte – treffen sich die besten Fahrer in Schweighausen. Zum Beispiel startet hier Tom Koch, ehemaliger Werksfahrer von Beta und MXGP-Teilnehmer. Am Sonntag gibt es außerdem zwei weitere Rennen in den Klassen BW-Cup-Senioren und BW-Pokal Open.

Verein freut sich auf volle Startplätze

Bereits am Samstag, 20. Juni, startet zum 28. Mal die Jugend in insgesamt vier Klassen sowie ein weiterer Lauf zur Baden-Württembergischen Motocross Meisterschaft Open. Kinder und Jugendliche haben am Samstag freien Eintritt, Erwachsene zahlen an diesem Tag sechs Euro oder sichern sich das Eintrittsbändel für Sonntag und sind am Samstag kostenlos dabei.

Nachdem im vergangenen Jahr durch zwei Parallelveranstaltungen in Baden-Württemberg ein deutlich reduziertes Fahrerfeld am Start war, kann sich der MSC dieses Mal laut seiner Pressemitteilung auf volle Startplätze freuen. In den vier Jugendklassen von 50, 65, 85 und 125 ccm und der ersten von zwei Veranstaltungen zum BW-Pokal-Open haben sich laut dem Verein bereits insgesamt mehr als 100 Fahrer angemeldet. In der Jugend starten Jonas Ackermann und Silvan Weiß für den MSC Schweighausen.

Auch am Sonntag sind die Starterzahlen gut – der Verein erwartet ein spannendes Rennwochenende. Beim eigenen Nachwuchs in der anspruchsvollen Nischensportart hat der MSC Schweighausen keine Sorge, insgesamt gehen am Samstag bei der Jugend und am Sonntag 15 Lokalmatadoren an den Start.

Am Samstag steigt wieder eine Warm-Up-Party

Im BW-Pokal erhoffen sich Jonas Zähringer, Robin und Julius Sillmann gute Plätze.

Kinder bis sechs Jahre erhalten am Sonntag freien Eintritt, Schüler und Jugendliche bis 15 Jahre zahlen sechs Euro, Erwachsene 13 Euro. Auch für das Rahmenprogramm ist bestens gesorgt, am Samstag gibt’s etwa wieder eine Warm-Up-Party – dieses Jahr mit einer Fußball-WM-Live-Übertragung des Spiels Deutschlands gegen die Elfenbeinküste. Der Eintritt ist frei.

Organisatorisch sei für die Besucher ebenfalls alles bestens vorbereitet. Für Speisen und Getränke sei gesorgt. „Mit viel ehrenamtlichem Engagement, einer starken regionalen Verwurzelung und hochklassigem Motorsport verspricht das Motocross‑Wochenende in Schweighausen auch 2026 wieder spannende Rennen und beste Unterhaltung für die ganze Familie“, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. Weitere Informationen gibt’s im Web auf www.alemannorum.de.

Parken

Auch über die Parkplätze informiert der Verein in seiner Pressemitteilung. Die Parkmöglichkeiten befinden sich demnach direkt an der Landstraße Richtung Freiamt und sind im Eintrittspreis enthalten.