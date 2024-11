Event am 29. November: Das alles ist bei der Nagolder Lichternacht geboten

Am 29. November laden die Nagolder Werbering-Geschäfte wieder zum Einkaufserlebnis in entspannter, vorweihnachtlicher Atmosphäre ein. An diesem Abend erwartet die Besucher eine stimmungsvolle Beleuchtung in der Nagolder Innenstadt, glitzernde und funkelnde Lichtinstallationen an verschiedenen Plätzen sowie ein Festival der Nagolder Chöre.

„Im Rahmen der Lichternacht wird in diesem Jahr das erste Festival der Nagolder Chöre stattfinden“, berichtet Citymanagerin Saskia Gärtner. Weiter sagt Sie: „Dabei treten im Laufe des Abends fünf Chöre aus Nagold und Nagolder Teilorten auf und präsentieren die Vielfalt der Nagolder Stimmen.“

Die Auftritte werden im Wechsel am Alten Turm und am Unteren Markt Ecke stattfinden. Zu den Chören gehören: Kernen Schulchor, Kinderchor der evangelischen Kirche Nagold, Schulchor der Zellerschule und der Lembergschule sowie der Männergesangsverein „Cäcilia“ aus Vollmaringen. Auch die Stadtkapelle Nagold wird wieder Lieder unterm Weihnachtsbaum am Vorstadtplatz spielen.

Beim Bummeln durch die Innenstadt können sich die Besucher von den glitzernden Illuminationen überraschen lassen. Ein weiteres Highlight ist der Walking Act by Nici on fire. Eine Eisprinzessin wird durch die Straßen Nagolds ziehen und steht gerne auch für Fotos bereit.

Einkaufen bis 22 Uhr

Auch für das leibliche Wohl ist an diesem Abend in den Straßen der Nagolder Innenstadt wieder gesorgt. Die Nagolder Fachgeschäfte bieten bis 22 Uhr die Möglichkeit in entspannter und vorweihnachtlicher Atmosphäre die letzten Geschenkideen für den Adventskalender oder bereits für Weihnachten zu entdecken. Einige Händler planen an diesem Abend – in und vor den Geschäften – spezielle Aktionen für ihre Kunden.

„In vielen Geschäften werden warme Getränke und Gebäck angeboten“, erzählt Saskia Gärtner, „aber es gibt auch weitere Highlights zu entdecken. Wie zum Beispiel das kleine Konzert mit „Voice“ Unplugged in der Optikabteilung bei Heuser, einen Adventsmarkt bei der Firma Günther, eine Küchenaktion bei Interieur Teufel und andere schöne Sachen.“

Nachtgedanken mit Pfarrer Trumpp gibt es ab m 17.30 Uhr am Alten Turm. Und natürlich lädt auch die Eisbahn auf dem Longwyplatz ein. Dort können Eislaufbegeisterte bis 20 Uhr ihre Runden drehen.

Festlich dekorierter Weihnachtsbaum

Auch wenn der Nagolder Weihnachtsbaum auf dem Vorstadtplatz in diesem Jahr ohne große Zeremonie eingeschaltet wird, erstrahlt er an diesem Abend festlich dekoriert in weihnachtlichem Lichterglanz. Der laut Cityverein „meistfotografierte Weihnachtsbaum der Region“ stammt diesmal aus dem Forst in Hochdorf. Am 21. November wurde die rund 20 Meter hohe Weißtanne frisch gefällt. Mehr als 400 Kugeln, 200 Sterne und 100 Schneeflocken sowie mehr als 50 Schleifen – ganz in Gold – schmücken den Weihnachtsbaum. Das i-Tüpfelchen ist der dreidimensional beleuchtete Stern als Spitze des Baumes.

Der Weihnachtsbaum-Swing, also die Weihnachtsbäume vor den Nagolder Geschäften und Gastronomiebetrieben in der Innenstadt, sorgen in diesem Jahr ebenfalls während der gesamten Weihnachtszeit für weihnachtliche Stimmung.

Die vorerst letzte Weihnachtskugel mit „best-of“-Motiv

Wer seine Sammlung der Nagolder Weihnachtskugeln vervollständigen möchte, kann dies ab dem 29. November tun. Die vorerst letzte Auflage der limitieren Nagolder Weihnachtskugel zeigt ein „Best-of“ der Motive der letzten Jahre. Die erfolgreiche Spendenaktion des Werberings geht damit in die vorerst letzte Runde. Die Weihnachtskugel wird in den 26 teilnehmenden Werbering Fachgeschäften zum Preis von fünf Euro angeboten. Der Erlös geht in diesem Jahr an den Kinder-, Jugend- und Familienhospizdienst im Landkreis Calw.

Parken

Dem blauen „P“ folgen

können Besucher, die mit dem Auto nach Nagold kommen.

Zusätzlich zu den Parkhäusern und Tiefgaragen

in der Innenstadt stehen Parkplätze am Berufsschulzentrum, am Häfele-Mitarbeiter Parkplatz, der über die Spitalstraße erreichbar ist und auf dem Parkplatz in der Calwer Straße zur Verfügung.