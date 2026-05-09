Event am 16. Mai: Der 30. Geburtstag des Lahrer Kinderfests soll bunt gefeiert werden

Für das beliebte Event sollen die Fußgängerzone und die zentralen Plätze der Innenstadt am Samstag, 16. Mai, wieder zu einem Paradies für kleine Entdecker werden.

Was laut einer aktuellen Pressemitteilung der Lahrer Werbegemeinschaft vor 30 Jahren auf Initiative von Christa Metzger (Spiel und Freizeit Haupt-Bucherer) klein begann, hat sich längst zu einer festen Institution im Lahrer Veranstaltungskalender entwickelt. Zum runden Geburtstag am Samstag, 16. Mai, legt die Werbegemeinschaft demnach von 10 bis 16 Uhr gemeinsam mit zahlreichen Partnern noch eine Schippe drauf. Die Innenstadt soll zu einer riesigen Spielwiese werden.

„Das Kinderfest ist das Herzstück unserer Innenstadt-Aktionen“, werden die Organisatoren der Lahrer Werbegemeinschaft in ihrer Pressemitteilung zitiert. „Es zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie lebendig und familienfreundlich Lahr ist.“

Auch ein Programm auf der Bühne am Sonnenplatzist Teil des Programms

Das Kinderfest besteche dabei vor allem durch seine Mischung aus ehrenamtlichem Engagement der Vereine und professioneller Unterhaltung. Mit dabei sind an diesem Tag eine Vielzahl an Lahrer Vereinen sowie Firmen.

Die gesamte Lahrer Innenstadt – von der Kaiserstraße über den Marktplatz bis hin zum Rathausplatz – werde zu einer autofreien Zone erklärt, um Platz für die mehr als 50 Mitmach-Stationen zu schaffen. Zum einen gibt’s eine große Spielstraße und Kreativmeile. Zahlreiche Lahrer Vereine und Institutionen bieten dabei kostenfreie Aktionen an – vom Kinderschminken über Bastelworkshops bis hin zu sportlichen Geschicklichkeitsparcours.

Auch ein Live-Bühnenprogramm gehört zum Angebot des Kinderfests. Auf der Bühne am Sonnenplatz erwartet die Besucher laut der Einladung eine Mischung aus Tanzaufführungen lokaler Schulen, Musikgruppen und Zaubershows. Von 14.45 bis 15.30 Uhr gibt’s dort beispielsweise eine Party mit dem Jugend-Musik-Werk Baden zu erleben. Außerdem sorgen an diesem Tag lokale Gastronomen und Vereine für eine familiengerechte Verpflegung – zu fairen Preisen, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Unsere Empfehlung für Sie Der Nachwuchs hatte viel Spaß So schön war das Kinderfest in Lahr Das Fest der Lahrer Werbegemeinschaft für den Nachwuchs war ein voller Erfolg. Lahrer Vereine und Institutionen boten den vielen Besuchern am Samstag in der Innenstadt ein abwechslungsreiches Programm.

Ein Markenkern des Kinderfestes bleibt demnach weiterhin erhalten: Der Großteil der Angebote ist kostenlos. Sollte an einzelnen Ständen ein kleiner Obolus für Material oder Verpflegung erhoben werden, sollen diese Einnahmen, wie in den Vorjahren bewährt, direkt in die Vereinskassen der teilnehmenden Gruppen fließen.

Unterstützt wird das Geburtstagsevent durch mehrere langjährige Partner.

Verkehr

Wegen des Aufbaus wird die Innenstadt bereits ab den frühen Morgenstunden für den Durchgangsverkehr gesperrt. Der Busverkehr wird entsprechend umgeleitet. Besucher werden gebeten, die umliegenden Parkhäuser zu nutzen.