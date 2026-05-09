Event am 16. Mai: Der 30. Geburtstag des Lahrer Kinderfests soll bunt gefeiert werden

Für das beliebte Event sollen die Fußgängerzone und die zentralen Plätze der Innenstadt am Samstag, 16. Mai, wieder zu einem Paradies für kleine Entdecker werden.
Was laut einer aktuellen Pressemitteilung der Lahrer Werbegemeinschaft vor 30 Jahren auf Initiative von Christa Metzger (Spiel und Freizeit Haupt-Bucherer) klein begann, hat sich längst zu einer festen Institution im Lahrer Veranstaltungskalender entwickelt. Zum runden Geburtstag am Samstag, 16. Mai, legt die Werbegemeinschaft demnach von 10 bis 16 Uhr gemeinsam mit zahlreichen Partnern noch eine Schippe drauf. Die Innenstadt soll zu einer riesigen Spielwiese werden.