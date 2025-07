Evangelisches Gemeindehaus: Erweiterungsbau in Schömberg wird bald eingeweiht

Erweiterungsbau in Schömberg wird bald eingeweiht

1 Lässt viel Licht ins Innere: der Erweiterungsbau. Foto: Schweizer Die Erweiterung des evangelischen Gemeindehauses in Schömberg ist so gut wie abgeschlossen. Mittlerweile steht auch der Termin für die Einweihung fest.







Link kopiert



Von einer unendlichen Geschichte zu sprechen, ist sicherlich nicht übertrieben: Schon 2017, als das Gemeindehaus 40-jähriges Bestehen feierte, war die Erweiterung Thema. Es gab bereits Pläne für einen Bau mit zwei Stockwerken, die der Oberkirchenrat aber ablehnte – aus Kostengründen. Also musste neu überlegt werden, wie man das Platzproblem in den Griff bekommen kann. Parallel organisierten die Protestanten vielfältige Spendenaktion, bis sie 2023 die erforderliche Summe an Eigenmitteln hatten.