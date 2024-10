Evangelisches Gemeindefest in Wolfach-Kirnbach

1 Die Gäste aus Bergen-Enkheim legten sich musikalisch auf der Bühne ins Zeug. Foto: Matthias Dorn

Beim evangelischen Gemeindefest Kirnbach war die Trachtenkapelle für den Marsch von Pfarrhaus bis Kirche verantwortlich.









Mit einem musikalischen Frühschoppen überraschten und bereicherten die Aktiven der Stadtkapelle Bergen-Enkheim (Hessen) das Gemeindefest der evangelischen Kirche in der Kirnbacher Gemeindehalle am vergangenen Sonntag im Anschluss an den Gottesdienst zum Erntedank mit Feier der Jubelkonfirmation.