Evangelischer Pfarrer in Hechingen: Marcus Kalkofen folgt auf Herbert Würth

Marcus Kalkofen, Nachfolger des langjährigen evangelischen Pfarrers Herbert Würth, wird am Sonntag, 21. September, in sein Amt eingeführt. Er ist in Hechingen kein Unbekannter.
Offizieller Dienstbeginn für Marcus Kalkofen, neuer evangelischer Pfarrer im Pfarramt Hechingen-Mitte, war am vergangenen Montag. Der Nachfolger von Herbert Würth hat sich bereits mit seinen neuen Kollegen ausgetauscht und erste Besprechungen wahrgenommen. „Ich bin gerade in der Kennenlernphase“, sagt der 52-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion.