Evangelischer Pfarrer in Hechingen: Marcus Kalkofen folgt auf Herbert Würth

Marcus Kalkofen, Nachfolger des langjährigen evangelischen Pfarrers Herbert Würth, wird am Sonntag, 21. September, in sein Amt eingeführt. Er ist in Hechingen kein Unbekannter.

Offizieller Dienstbeginn für Marcus Kalkofen, neuer evangelischer Pfarrer im Pfarramt Hechingen-Mitte, war am vergangenen Montag. Der Nachfolger von Herbert Würth hat sich bereits mit seinen neuen Kollegen ausgetauscht und erste Besprechungen wahrgenommen. „Ich bin gerade in der Kennenlernphase“, sagt der 52-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion.

In einem feierlichen Gottesdienst wird der neue geschäftsführende Hechinger Pfarrer am kommenden Sonntag, 21. September, in sein Amt eingesetzt. Beginn ist um 14 Uhr in der Johanneskirche, im Anschluss ist ein Stehempfang im Gemeindehaus geplant.

Mit seinem Engagement in der Zollernstadt betritt Marcus Kalkofen kein völlig neues Terrain. Bereits im Anschluss an sein Vikariat war der Vater von drei Söhnen in Hechingen als Pfarrer zur Anstellung tätig. Dieser Probedienst schließt sich vor der Verbeamtung an das Vikariat an. Das war in den Jahren 2004 bis 2007.

Damals habe er bereits zahlreiche Kontakte geknüpft, Freundschaften seien entstanden – und diese haben bis heute gehalten. „Viele Gesichter in der Kirchengemeinde aus meiner damaligen Zeit sind heute noch immer engagiert“, freut sich der Würth-Nachfolger.

Ökumene ist Marcus Kalkofen ein Anliegen

In der Zwischenzeit hat der 52-Jährige als Pfarrer Erfahrung in der Kirchengemeinde Emmingen-Pfrondorf sowie in der St.-Andreas-Kirchengemeinde in Mühlacker gesammelt. Auch dort war er als geschäftsführender Pfarrer tätig. In Hechingen übernimmt Marcus Kalkofen die einzig verbliebene 100-Prozent-Pfarrstelle in der evangelischen Kirchengemeinde, Friederike Heinzmann (Pfarramt Hechingen-West) und Frank Steiner (Pfarramt Hechingen-Nord) haben jeweils eine 50-Prozent-Stelle.

Mit dem Pfarramt Hechingen-Mitte ist Marcus Kalkofen für Kernstadt-Wohngebiete und die Teilorte Beuren, Boll, Schlatt, Stetten sowie die Nachbargemeinde Jungingen zuständig. Sein Anliegen: „Dass ich gut mit den Mitarbeitern verknüpft bin. Eine gute Zusammenarbeit liegt mir am Herzen.“ Dazu wolle er ein besonderes Augenmerk auf den Erhalt und die Verwaltung des Kindergartens legen.

Weiter wird sich Kalkofen wohl auch mit baulichen Großprojekte in einer herausfordernden finanziellen Situation beschäftigen müssen. Die Johanneskirche hat offenbar einen Schaden am Kirchendach, dazu seien weitere Immobilien der Kirchengemeinde in die Jahre gekommen.

Pfarrhaus bereits umfassend saniert

Daher trete er die Stelle mit „Respekt“ an, wie der erfahrene Kalkofen betont. Nebenbei soll natürlich das Kirchenleben in Hechingen attraktiv gestaltet werden. Auch hinsichtlich der Ökumene. Er habe stets Wert auf ein gutes Miteinander mit seinen katholischen Pendants gelegt. „Mir war es immer ein Anliegen, dass Ökumene etwas Wertvolles ist.“ Profilierungskämpfe könne man sich heutzutage ohnehin nicht mehr leisten.

Marcus Kalkofen ist bereits in Hechingen heimisch, das Pfarrhaus wurde vor dem Einzug der fünfköpfigen Familie umfassend saniert. Gebürtig kommt der 52-Jährige aus Waldachtal im Kreis Freudenstadt. In seiner Kindheit sei das Mitwirken in der Kirchengemeinde, beispielsweise der Kinderkirche, selbstverständlich gewesen. So sei in ihm auch der Entschluss gereift, Theologie zu studieren. Das hat er dann auch in Tübingen, Berlin und im schottischen Edinburgh getan. Nach seinem Vikariat in Wüstenrot bei Weinsberg ging es 2004 erstmals nach Hechingen. Über 20 Jahre später schließt sich für Marcus Kalkofen nun ein Kreis.