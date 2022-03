Die 20-jährige Mesnerin, Sarah Schöllhammer, die am Sonntag in Ostdorf in ihr Amt eingesetzt wurde, ist die jüngste Mesnerin in der Württembergischen Landeskirche.















Balingen-Ostdorf - Die 20-jährige Sarah Schöllhammer, die am Sonntag in Ostdorf in ihr Amt eingesetzt wurde, ist die jüngste Mesnerin in der Württembergischen Landeskirche. Im Gottesdienst wurde ihr der Schlüssel für die Medardus-Kirche von ihrem Vorgänger Karl-Heinz Müller überreicht.

In seiner Ansprache betonte Pfarrer Johannes Hruby, dass die Liebe zum Haus Gottes und die Verbundenheit zu Jesus Christus Voraussetzungen für das Mesneramt seien. Schöllhammer kommt aus Heselwangen, hat seit Ende vergangenen Jahres ihren Vorgänger kräftig unterstützt und sich mit den Aufgaben einer Mesnerin bestens vertraut gemacht.

Nach dem Gottesdienst konnte die Gemeinde die Mesnerin bei einem kleinen Empfang kennenlernen.