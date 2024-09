Evangelische Kirchengemeinde in Hornberg: Schembachfest bleibt Besuchermagnet

Evangelische Kirchengemeinde in Hornberg

1 Bis fast zum Schluss spielte das Wetter beim Schembachfest am vergangenen Sonntag in Hornberg mit. Foto: Kern

Seit mehr als 50 Jahren findet das Fest der evangelischen Kirchengemeinde bereits statt. Zum Abschluss des Sommerspaß-Programms wurde auch die Kinderstadt abgeschlossen. Das Projekt, so ließ sich festhalten, war so gut frequentiert wie nie zuvor.









Die evangelische Kirchengemeinde feiert seit mehr als 50 Jahren das traditionelle Schembachfest in Reichenbach. Auch dieses Jahr besuchten zahlreiche Gäste den Gottesdienst am Sonntag, verweilten am idyllisch gelegenen Unterschembachhof bis zum Nachmittag.