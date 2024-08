Zum Ende der Sommerferien müssen sich die Sängerinnen des Singkreises der evangelischen Kirchengemeinde Empfingen von ihrer Singkreisleiterin Dorit Heger verabschieden.

Es fällt den Sängerinnen nicht leicht, denn sie hat nicht nur deren Stimmen geleitet, sondern auch die Herzen berührt. Seit 2018 hat Dorit mit Freude und Hingabe den Singkreis geleitet. Sie hat einem nicht nur das Singen nähergebracht, sondern auch eine Gemeinschaft geschaffen, in der Freundschaft und Zusammenhalt im Vordergrund stehen.

Lesen Sie auch

Positive Ausstrahlung hat inspiriert und motiviert

Ihre positive Ausstrahlung hat inspiriert und motiviert, immer das Beste zu geben. Die Sängerinnen erinnern sich gern an die vielen schönen Proben, die unvergesslichen Auftritte und die herzlichen Momente, die sie miteinander teilen durften. Dorit Heger hat es verstanden, zu ermutigen, die Stimmen zu erheben und gleichzeitig das Gefühl zu geben, dass jede der Sängerinnen wichtig ist. Auch hat sie Mut und Geduld bewiesen, indem sie ein afrikanisches Lied einstudierte und unter Pandemie-Bedingungen, eine Möglichkeit gefunden hat, die Proben wieder frühzeitig fortzusetzen.

Die Teilnahme an den Chortagen in Ludwigsburg sowie die Mitgestaltung der Aktion des lebendigen Adventskalenders unter der Leitung von Dorit Heger waren immer erfolgreich und bleiben in guter Erinnerung.

„Die Sängerinnen des Singkreises sowie die Mitglieder des Gesamtkirchengemeinderats der evangelischen Gesamtkirchengemeinde MEhR danken dir, liebe Dorit für dein außerordentliches Engagement“, schreibt die Kirchengemeinde in einer Mitteilung.