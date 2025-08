Sechs Jahre hat Stephan Ahrnke als Schuldekan im evangelischen Kirchenbezirk Villingen gearbeitet. Jetzt wechselt der Theologe aus familiären Gründen nach Freiburg, wo er nach den Sommerferien die Leitung des dortigen Schuldekanats übernimmt.

Im Rahmen eines Gottesdienstes mit dem Verantwortlichen für Lehrerbildung und Schule in der badischen Landeskirche, Kirchenrat Andreas Obenauer, und im Beisein zahlreicher Kolleginnen und Kollegen und Kirchenältesten wurde der geschätzte Theologe und Religionslehrer in der Johanneskirche in Villingen von seinem Amt hier in der Region entpflichtet und verabschiedet.

Als Schuldekan war Ahrnke bisher zuständig für die Bildungsarbeit der evangelischen Landeskirche im Dekanat Villingen. Im Gegenüber zu Schulleitern und dem Staatlichen Schulamt koordinierte er den Einsatz der kirchlich angestellten Religionslehrer, war Ansprechpartner für Religionslehrer und organisierte fachliche Fortbildungen.

Darüber hinaus war er zuständig für den religionspädagogischen Bereich an den evangelischen Kindertagesstätten sowie Mitglied im Leitungskreis der Evangelischen Erwachsenenbildung im Dekanat und geborenes Mitglied im Bezirkskirchenrat. Dieses Aufgabenspektrum wird Ahrnke jetzt im Evangelischen Kirchenbezirk Freiburg übernehmen.

Stephan Ahrnke ist im Umfeld von Freiburg aufgewachsen, hat in Tübingen und Durham (Großbritannien) Theologie studiert und in Durham, wo er als wissenschaftlicher Assistent gearbeitet hat, zum Thema Altes Testament und Qumranwissenschaften promoviert.

Sein weiterer Weg führte ihn über das Lehrvikariat in Wilhelmsfeld, Pfarrvikariat in Heidelberg, an die School of Education in Heidelberg und später nach Mannheim, wo er neun Jahre als Pfarrer im Schuldienst evangelische Religion unterrichtete, bevor er 2019 als Schuldekan nach Villingen kam.

Am 25. Mai wählte ihn die Stadtsynode Freiburg zum neuen Schuldekan. Dort hat er nun die Fachaufsicht über den Religionsunterricht an öffentlichen und privaten Schulen, und ist für das evangelische Profil an den kirchlichen Krippen und Kindertageseinrichtungen zuständig.

In Freiburg freut man sich, dass die Stelle des Schuldekans schon nach relativ kurzer Zeit wieder besetzt werden kann. Der bisherige Amtsinhaber Christian Stahmann wechselte zum 1. März diesen Jahres auf eine Pfarrstelle in der Schweiz. Die Stelle des Schuldekans in evangelischen Kirchenbezirk Villingen wird demnächst zur Wiederbesetzung ausgeschrieben.