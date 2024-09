Evangelische Kirche Schiltach/Schenkenzell: Ende der Vakanz noch nicht in Sicht

Ende der Vakanz noch nicht in Sicht

1 Der Einladung zur Gemeindeversammlung folgten rund 35 Mitglieder. Foto: Kirchengemeinde

Rund 35 Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde trafen sich im Martin-Luther-Haus zur Gemeindeversammlung. Unter dem Vorsitz von Michael Pflüger wurden die Zukunft der Gemeinde, Herausforderungen und erfreuliche Entwicklungen diskutiert.









Ursula Buzzi, Vorsitzende des Kirchengemeinderats, eröffnete die Versammlung der evangelischen Kirchengemeinde Schiltach/Schenkenzell mit einem Dank an alle, die in der aktuellen Vakanzzeit tatkräftig mithelfen. Besonders hob sie die Zusammenarbeit mit Pfarrer Dominik Wille aus Gutach/Hausach hervor, der die Gemeinde bei Verwaltungsaufgaben unterstützt. Ebenso betonte sie die Bedeutung des Konfirmandenunterrichts, der nun von Christine Fichter übernommen wurde. Die Einführung der neuen Konfirmanden ist für den 13. Oktober geplant – eine Erleichterung für die Gemeinde, die lange eine Lösung für diesen wichtigen Bereich suchte, heißt es in der Mitteilung der Kirchengemeinde.