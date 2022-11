Villinger Mutter aus Markt geworfen Am Fahrradanhänger scheiden sich die Geister

Eine Frau muss einen Lebensmittelmarkt in Villingen verlassen, weil sie dort mit einem Fahrradanhänger – in dem ihre Kinder sitzen – einkaufen möchte. Der Marktleiter macht deutlich, warum er so gehandelt hat.