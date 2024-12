Evangelische Kirche in Schramberg: Nachfolger für Martina Schlagenhauf gesucht

1 Für die evangelische Kirche wird ein neuer Pfarrer oder eine neue Pfarrerin gesucht. Foto: Archiv Riesterer

Die evangelische Kirchengemeinde hat die Pfarrstelle für Schramberg ausgeschrieben, da Martina Schlagenhauf die Talstadt verlässt und nach Plochingen geht.









Die neue Pfarrerin oder der neue Pfarrer ist wie bisher für die evangelischen Kirchengemeinden Schramberg und Lauterbach zuständig. Zu den Aufträgen gehören die Gottesdienste an Sonn- und kirchlichen Feierntagen in der Stadtkirche Schramberg. Zudem sind zwei Gottesdienste pro Monat in der evangelischen Kirche in Lauterbach vorgesehen, davon sei einer ein „Bibel-trifft..“-Gottesdienst mit Team und neuen Liedern, heißt es in der Stellenbeschreibung der evangelischen Landeskirche Baden-Württemberg. Hier gibt es einen interessanten Einblick in die Aufgaben des Pfarrers in Schramberg und Lauterbach.