Evangelische Kirche in Schömberg: Das Ziel ist eine „Brunnenstube des Glaubens“

Als wollte der Himmel auch mitfeiern: Nach der Wieder-Eröffnung des evangelischen Gemeindezentrums lachte am Sonntag die Sonne über Schömberg.
Pfarrer Stefan Kröger konnte sein Glück kaum fassen. Das „neue“ Zentrum der evangelischen Kirchengemeinde Erzingen-Schömberg platzte am Sonntag fast aus allen Nähten – selbst auf den eigentlich für den Chor reservierten Plätzen in den ersten Reihen saßen die Leute. Lange wurde auch diesem Gottesdienst, diesem Tag der offenen Tür entgegengefiebert. Wohl weil viele Hürden zu überwinden waren, sprach Kröger von einem „Wunder Gottes“, Bürgermeister Karl-Josef Sprenger fasste das Ende der Baustelle gar mit den letzten Worten Jesu am Kreuz, „Es ist vollbracht“, zusammen.