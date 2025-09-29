Evangelische Kirche in Schömberg: Das Ziel ist eine „Brunnenstube des Glaubens“

Pfarrer Stefan Kröger konnte sein Glück kaum fassen. Das „neue“ Zentrum der evangelischen Kirchengemeinde Erzingen-Schömberg platzte am Sonntag fast aus allen Nähten – selbst auf den eigentlich für den Chor reservierten Plätzen in den ersten Reihen saßen die Leute. Lange wurde auch diesem Gottesdienst, diesem Tag der offenen Tür entgegengefiebert. Wohl weil viele Hürden zu überwinden waren, sprach Kröger von einem „Wunder Gottes“, Bürgermeister Karl-Josef Sprenger fasste das Ende der Baustelle gar mit den letzten Worten Jesu am Kreuz, „Es ist vollbracht“, zusammen.

Endlich gibt’s einen Gruppenraum Eigentlich war es „nur“ eine Erweiterung, aber schon von außen ist das Domizil der Protestanten nicht mehr wiederzuerkennen. Es hat ein Türmchen bekommen, und im Inneren vor allem viel mehr Platz. Endlich gibt es einen Gruppenraum – sogar mit Empore –, und in der eigentlichen Kirche leuchtet ein Riesenkreuz auf Holzpaneelen. Für den Pfarrer ist die Baustelle aber noch nicht beendet. Eine „Brunnenstube des Glaubens“ sei das Ziel, die Räume sollen mit Gottes Geist erfüllt werden. An Gott gewandt, bat er darum: „Erfülle unser Herz mit Freude.“

Endlich mehr Platz – darüber freuen sich die Protestanten. Und deshalb wurde am Sonntag im neuen Gruppenraum auch gleich ein Programm für Kinder geboten. Foto: Schweizer

Die Begeisterung war auch in den Liedern spürbar. Der sogenannte „Eins-Chor“ unter der Leitung von Katja Kastl sang mit so einer Hingabe, dass die, die sich zum Mitsingen nicht animieren ließen, wenigstens mitsummten und mit den Beinen wippten.

„Seid nicht bekümmert, dieser Tag ist heilig“

Passender hätte die Bibelstelle, über die Stefan Kröger predigte, nicht sein können. Er zitierte aus Nehmia 8, dort steht unter anderem geschrieben: „Seid nicht bekümmert, dieser Tag ist heilig“. Das Volk in Jerusalem ist aufgerufen, nach der Wiederherstellung des Tempels den Feiertag zu begehen und anstatt Sorgen zu haben, die Freude an Gott zu finden. Gleich nach der Ansprache holte Kröger Miriam Braunmiller vor den Altar, der ebenfalls neu ist. Braunmiller arbeitet künftig als Assistentin der Gemeindeleitung – nicht nur in Erzingen-Schömberg, sondern im ganzen Verbund, der sich Steinach-Schlichemtal nennt.

Ein Wohlfühlort, ein Ort der Geborgenheit

Bevor Friedemann Trick mit dem „Vater unser“ den Schlusssegen einläutete, sprach auch er noch zu den Gläubigen. Er wünsche sich, dass das Gemeindezentrum ein Wohlfühlort, ein Ort der Geborgenheit werde. Jeder, der hierherkomme, solle von Gott Erbauung bekommen. Dann sollten alle ihre Hände zu einer Schale machen, darin symbolisch alle Sorgen schmeißen. Gott, so seine Bitte, möge daraus etwas Gutes machen.

Kinder hatten Spaß in einem Spieleparcours

Die Möglichkeit, sich umzuschauen, nutzten nach dem Kirchgang viele Neugierige. Und als wollte der Himmel mitfeiern, lachte um die Mittagszeit sogar die Sonne vom Himmel, was die Hungrigen dazu bewog, die Pizzaschnecken und die anderen leckeren Sachen im Freien zu genießen. Dort präsentierte sich auch der Missionskreis der katholischen Kirchengemeinde, und die Kinder hatten Spaß in einem Spieleparcours.

Vom Bürgermeister gab’s 200 Euro

Zum eigentlich Festakt füllte sich der Saal aber wieder ganz schnell, schließlich wurden auch Geschenke verteilt. Vom Bürgermeister gab’s 200 Euro und viel Lob für den „Leuchtstrahl im häufig verzagten Christentum“. Eigentlich sei es schon und gäbe, dass Kirchen Häuser verkaufen müssten, merkte Dekan Michael Schneider an. „Deshalb ist die Vergrößerung außergewöhnlich“, und dass auch noch, wie er mit einem Lachen anmerkte, „im katholischen Kerngebiet“. Die Katholiken-Hochburg vertrat Gemeindereferent Wolfgang Schmid, der in der Erweiterung ein „Zeichen der Hoffnung für Lebendigkeit“ sah.

„Die Täbinger denken halt praktisch“, kommentierte Stefan Kröger die Tüte mit Putzlappen, die Beate Märklin überreichte. Die Vorsitzende des Gesamtkirchengemeinderats bedankte sich bei Architekt Patrick Saffrin, den Pfarrern und vor allem bei den vielen ehrenamtlichen Helfern. Ihr Wunsch lautete: „Füllt das Haus mit Leben“.