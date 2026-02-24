Evangelische Kirche in Lörrach: Goldenes Kreuz für Rolf Heckes Einsatz

Der langjährige Vorsitzende des evangelischen Kirchengemeinderats Brombach, Rolf Hecke, wurde am Sonntag verabschiedet. 18 Jahre lang war er Mitglied im Kirchengemeinderat Brombach.
Die vergangenen neun Jahre war er dessen Vorsitzender. Am Sonntag wurde er von Pfarrerin Anette Metz anlässlich der Einführung der neu gewählten Kirchengemeinderäte (wir berichteten) feierlich verabschiedet und von seinen Pflichten entbunden. Sie dankte ihm für sein vielfältiges Engagement und zeichnete ihn mit einem goldenen Kreuz der Badischen Landeskirche aus.