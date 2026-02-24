Evangelische Kirche in Lörrach: Goldenes Kreuz für Rolf Heckes Einsatz

Der langjährige Vorsitzende des evangelischen Kirchengemeinderats Brombach, Rolf Hecke, wurde am Sonntag verabschiedet. 18 Jahre lang war er Mitglied im Kirchengemeinderat Brombach.

Die vergangenen neun Jahre war er dessen Vorsitzender. Am Sonntag wurde er von Pfarrerin Anette Metz anlässlich der Einführung der neu gewählten Kirchengemeinderäte (wir berichteten) feierlich verabschiedet und von seinen Pflichten entbunden. Sie dankte ihm für sein vielfältiges Engagement und zeichnete ihn mit einem goldenen Kreuz der Badischen Landeskirche aus.

Für die Kirchengemeinde hat er einiges bewegt Bei der turnusmäßigen Wahl des neuen Kirchengemeinderates am 30. November des vergangenen Jahres war Hecke nicht mehr angetreten.

Hecke hat sich sehr stark für die Kirchengemeinde engagiert. Das neue Gemeindehaus auf dem Kirchenhügel entstand im Jahr 2013 unter dem unermüdlichen Einsatz von Rolf Hecke im Bauausschuss. 2016 organisierte er den Umbau des evangelischen Kindergartens „Wunderfitz“. Danach war er während der Vakanz-Zeit des Pfarrers für die Sanierung und den Umbau des Pfarrhauses zuständig. Wann immer es etwas zu organisieren gab, war Rolf Hecke zur Stelle.

Vielfältiges Engagement

Aber sein ehrenamtlicher Einsatz ging weit über die Kirchengemeinde hinaus. Kaum jemand hat sich so für „sein Dorf“ eingesetzt wie Rolf Hecke. Der Sport hat lange Jahre sein Leben bestimmt. Im Turnverein Brombach (TVB) war er 21 Jahre Abteilungsleiter der Handballabteilung und 22 Jahre als Schiedsrichter tätig. Im TVB lernte er auch seine Ehefrau Erika kennen, mit der er seit 56 Jahren verheiratet ist. Er setzte sich für den Bau der Sporthalle Brombach ein und war im Vorstand des Hallenbau-Fördervereins.

Er gehörte der Interessengemeinschaft der Lörracher Turn- und Sportvereine (IGTS) an. Ferner war Hecke 40 Jahre lang aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Brombach und ist noch heute in der Altersmannschaft präsent. Zehn Jahre saß er für die Freien Wähler im Ortschaftsrat Brombach.

„Ich werde aber jetzt mehrere Ämter aufgeben“, sagte Hecke vor 13 Jahren anlässlich seines 70. Geburtstages im Gespräch mit unserer Zeitung. Er wollte sich mehr um seine beiden Enkeltöchter kümmern. Bei seiner Verabschiedung sagte er auf Anfrage schmunzelnd: „Das hat nicht so richtig geklappt.“