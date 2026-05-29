Evangelische Kirche in Lörrach: Auch im Wandel nah am Menschen sein

Rätin Mechthild Hof erzählt, wie die Kirche mit weniger Mitgliedern und Ressourcen für die Menschen präsent bleiben kann.

Seit 2024 gibt es nur noch eine evangelische Kirchengemeinde Lörrach-Inzlingen, wo es früher sechs selbstständige Gemeinden gab. Die neue Gemeinde hat nur noch die vier Standorte Campus Stadtkirche, Christuskirche/Kirche im Quadrat, Friedens- und Lukaskirche Inzlingen. Zum hauptamtlichen Team gehören mit Gudrun Mauvais und dem Ehepaar Markus und Christiane Schulz nur noch drei Pfarrpersonen. Seit dem elften Januar ist der erste gemeinsam gewählte Kirchengemeinderat im Amt.

Menschen und Ressourcen werden weniger „Die Menschen, die Ressourcen werden weniger.“ Nüchtern umschreibt Mechthild Hof die Situation. Tatsächlich verlieren die evangelische und die katholische Kirche in Deutschland immer mehr Mitglieder: Nicht einmal mehr die Hälfte der Bevölkerung (44 Prozent) gehören ihnen an. Deshalb hat sich die evangelische Landeskirche in Baden das Sparprogramm EKIBA 2032 verordnet: Bei den Gebäuden, beim Personal, auf allen Ebenen sollen 30 Prozent der Finanzmittel eingespart werden.

Mechthild Hof Foto: Regine Ounas-Kräusel

Es werde nicht mehr überall alle traditionellen Angebote der Kirche geben können, sagt Mechthild Hof. Aber sie sieht auch Chancen: „Wir müssen Kirche heute als Institution denken, die den Menschen in ihrer Lebenssituation Angebote macht“, sagt sie: Als Institution, die sich öffnet und in die Stadt hinein wirkt.

Für die Gemeinde Lörrach-Inzlingen heißt das: Die vier Standorte pflegen alle ihre eigenen Schwerpunkte. An der Christuskirche wollen zum Beispiel Gemeinde und Diakonie enger zusammenarbeiten und sich in die Stadt hinein öffnen: Hier wurde das alte Gemeindehaus abgerissen, weil es nicht mehr finanzierbar war, die Gemeinderäume wurden in die umgebaute Kirche integriert. In einen Neubau ist die Diakonie mit Büros und Beratungsstellen eingezogen, außerdem das kirchliche Dienstleistungszentrum für Verwaltungsaufgaben.

Kirche holt Menschen in ihrem Leben ab

Mechthild Hof erzählt vom Café Vielfalt, in dem sich Eltern mit kleinen Kindern jeden Dienstag an der Christuskirche treffen können.

Ehrenamtliche aus der Gemeinde und eine Mitarbeiterin der Diakonie vermitteln den Familien, wenn gewünscht, näheren Kontakt zur Gemeinde oder professionelle Beratung und Hilfe. Begegnung und Kultur bilden den Schwerpunkt am Campus Stadtkirche. Im Stadtleben fest etabliert sind die Jazzkonzerte und die Suppenküche als monatlicher Treffpunkt. Neu startete im Herbst ein Coworking-Angebot im Gemeindezentrum „Alte Feuerwache“ für alle, die nicht alleine lernen und arbeiten wollen: eine gemeinsame Initiative von evangelischer und katholischer Gemeinde.

Unsere Empfehlung für Sie Evangelische Kirche in Lörrach Kirchengemeinderäte nehmen ihre Arbeit auf In Brombach hat sich die Einführung des neuen Kirchengemeinderates um einige Wochen verzögert. Am Sonntag wurden in die Mitglieder in ihr Amt eingeführt und gesegnet.

Die Friedenskirche ist im Homburg-Quartier verankert, man pflegt die Gemeinschaft bei Festen und Feiern und ist in der Flüchtlingsarbeit aktiv. Die Lukaskirche in Inzlingen bietet traditionelle Gottesdienste mit Orgelmusik für die ältere Generation an, ist aber auch in der Kinder- und Jugendarbeit und der Ökumene aktiv. Begeistert kommt Mechthild Hof ins Reden: Im Wandel der Kirche sieht sie eine weitere Chance: Auch Menschen, die nicht so eng in kirchliche Traditionen eingebunden sind, hätten eine Chance, bei ganz bestimmte Aufgaben ihre Talente einzubringen, erklärt sie.

Sie spricht von „Thementeams“ und nennt als Beispiel das Café Kirche, das jeden Freitag und Samstag Gäste in der Alten Feuerwache empfängt. Wer gerne Gastgeber sei, könne sich hier entfalten.

Die Kirchengemeinderätin weiß aber auch, dass es mit Verlusten und Ängsten verbunden ist, wenn Gewohntes wegbricht, zum Beispiel bei der früheren Johannesgemeinde in Stetten: Deren Gemeindezentrum wurde aus finanziellen Gründen an die Diakonie vermietet. Die Gläubigen dürfen das Gebäude aber weiterhin nutzen, etwa für ihren Gottesdienst „Vesper mit Vesper“.

Verluste und Ängste, wenn Gewohntes wegbricht

Sie wolle den Menschen „Zuversicht vermitteln“, sagt Mechthild Hof, die schon vor ihrer Wahl zur Kirchengemeinderätin an der Christuskirche Verantwortung trug. Sie sei in einer christlichen Familie und in der kirchlichen Jugendarbeit groß geworden, erzählt sie. „Es macht einfach Spaß“, berichtet sie im Gespräch über ihr Ehrenamt: Sie habe dabei schon unglaublich viel gelernt. Beruflich arbeitet die Sozialpädagogin und Diakonin seit 2024 als Beraterin bei der Diakonie. Sowohl im Ehrenamt als auch im Beruf gefällt ihr das wertschätzende Miteinander.