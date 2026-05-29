Evangelische Kirche in Lörrach: Auch im Wandel nah am Menschen sein

Rätin Mechthild Hof erzählt, wie die Kirche mit weniger Mitgliedern und Ressourcen für die Menschen präsent bleiben kann.
Seit 2024 gibt es nur noch eine evangelische Kirchengemeinde Lörrach-Inzlingen, wo es früher sechs selbstständige Gemeinden gab. Die neue Gemeinde hat nur noch die vier Standorte Campus Stadtkirche, Christuskirche/Kirche im Quadrat, Friedens- und Lukaskirche Inzlingen. Zum hauptamtlichen Team gehören mit Gudrun Mauvais und dem Ehepaar Markus und Christiane Schulz nur noch drei Pfarrpersonen. Seit dem elften Januar ist der erste gemeinsam gewählte Kirchengemeinderat im Amt.