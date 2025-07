Evangelische Kirche in Kirnbach: Die Gemeinde „ganz nah am Himmel“

Die Gemeinde „ganz nah am Himmel“

Evangelische Kirche in Kirnbach

1 Umrahmt von Trachtenträgerinnen: Pfarrer Stefan Voß (von links), Prälat Marc Witzenbacher, Pfarrer Klaus Borchers-Ziobro und Pfarrer Markus Luy beim Festgottesdienst zu 750 Jahren Kirnbach. Foto: Buchta 750 Jahre Kirche in Kirnbach feierte die evangelische Gemeinde am vergangenen Sonntag.







Link kopiert



Das Jubiläum 750 Jahre bedeutet auch 750 Jahre Kirche in Kirnbach. Dieses kirchliche Jubiläum wurde am Sonntag gebührend gefeiert: Mit einem Trachten-Festzug, einem Festgottesdienst, einem Sektempfang und einem Platzkonzert der Trachtenkapelle Kirnbach vor dem Alten Rathaus. Das kirchliche Fest begann mit einem Festzug vom Pfarrhaus zur Nikolauskirche. Allen voran die Trachtenkapelle Kirnbach unter Siegfried Weisser mit einem festlichen Marsch, gefolgt von Trachtenträgerinnen und Trachtenträgern in der Bollenhuttracht und schließlich den kirchlichen Würdenträgern: Der zum Fest geladene Prälat Marc Witzenbacher, die ehemaligen Kirnbacher Pfarrer Stefan Voß und Klaus Borchers-Ziobro sowie Pfarrer Markus Luy.