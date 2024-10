Evangelische Kirche in Hornberg

1 Diese Darstellung auf dem Lutherdenkmal auf dem Karlsplatz aus dem Jahr 1895 zeigt Luther während der Bibelübersetzung Foto: Schutt

Die Kirchengemeinde Hornberg lädt am 31. Oktober zu einem dreiteiligen Abend mit Matthias Kerschbaum, dem Generalsekretär des CVJM Baden, ein.









Die Veranstaltung ist am Reformationstag ab 18 Uhr in der evangelischen Kirche in Hornberg geplant.