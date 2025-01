Evangelische Kirche im Kreis Freudenstadt: Dekanat wächst um 20 Prozent auf rund 40 000 Gemeindeglieder

1 In einem Gottesdienst in der Johanneskirche in Horb wird am Sonntag die neue Bezirkszugehörigkeit gefeiert. Foto: Hopp

Der Dekanatsplan 2030 sieht vor, dass der evangelische Kirchenbezirk Freudenstadt erhalten bleibt. Mit Jahresbeginn ist er durch eine Neuzuteilung sogar größer geworden. Kirchengemeinden aus dem Osten und Süden des Landkreises kamen hinzu.









Nach der Entscheidung der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, die Aufteilung der Kirchengemeinden auf Kirchenbezirke/Dekanate neu zu regeln, sollen mit dem Dekanatsplan 2030 aus 44 Dekanaten (mit 53 Personen auf einer (Co)Dekansstelle) weniger als 30 werden (mit 30 Personen in entsprechender Leitungsverantwortung). Dabei soll möglichst Landkreisschärfe hergestellt werden. Die Umsetzung erfolgt jeweils mit dem Ende der zehnjährigen Amtszeit des betreffenden Dekans, erklärt Andreas Streich, Dekan des Kirchenbezirks Freudenstadt, in einer Mitteilung.