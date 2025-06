Mit Sascha Bumb wurde am 4. Mai ein weiterer Prädikant im Kirchenbezirk von Dekan Wolfgang Rüter-Ebel eingesegnet.

„Bei Pfarrer Dirk Hasselbeck entdeckte ich meine Begeisterung für eine lebendige Gemeindearbeit und den Wunsch Gottesdienste selbst zu gestalten!“, so Sascha Bumb gegenüber dieser Zeitung. Der in Königsfeld tätige Religionslehrer ist nicht nur musikalisch auf der Höhe der Zeit, auch seine Gottesdienste verdienen das Prädikat „zeitgemäß begeisternd“.

Sascha Bumb versteht es immer wieder in der Gemeindearbeit Akzente zu setzen, die von Kindern und Jugendlichen begeistert aufgenommen werden. Ob mit einer Jugendband oder aktives Mitgestalten in den Gottesdiensten: Die Heranwachsenden spüren, dass gelebtes Christsein durchaus in diese Welt passt. So auch am Sonntag, als sieben bereits konfirmierte Jugendliche zusammen mit dem neuen Prädikanten den Abendmahlsgottesdienst gestalteten.

Passend zum Sonntagsnamen Rogate (Betet) hatten sich die Jugendliche neben der Musikauswahl und den Gebeten auch ein kurzes Anspiel für den Kindergottesdienst ausgedacht und somit groß und klein mitten ins Thema genommen. „Gott ist nicht irgendwas oder irgendwo! Gott ist direkt im Gebet ansprechbar!“, so Bumb in seiner Predigt über das Beten und Bitten. Und da das Gebet immer eine persönliche Ansprache an Gott ist, darf der Betende gewiss sein, dass Gott auch antwortet.

Gemäß der Verse 22-23 aus dem Johannesevangelium, Kapitel 16, sollen wir Gott um alles bitten, auch wenn wir uns schuldig fühlen, wir nicht wissen, ob es richtig ist zu bitten oder es gar unmöglich erscheint, die Bitte erfüllt zu bekommen.

Viele Aufgaben

Mit Sascha Bumb hat der Kirchenbezirk einen weiteren Prädikanten, der nicht nur in der Gemeinde Oberbaldingen sondern auch in anderen Gemeinden des Bezirks Gottesdienste halten wird. Taufen, Beerdigungen, Hochzeiten und Gottesdienste mit Abendmahl können von ihm gehalten werden.

In der evangelischen Landeskirche Baden tragen die Prädikanten in der reformatorischen Tradition des Priestertums aller Glaubenden zur gottesdienstlichen und seelsorgerlichen Betreuung der Gemeinden bei.

Sie werden von den Ältestenkreisen der Gemeinden vorgeschlagen, durchlaufen eine fundierte Ausbildung in acht Modulen und stehen unter der fachlichen Aufsicht des Bezirksdekans.