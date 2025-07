1 Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr, der katholische Dekan Rüdiger Kocholl und Lauterbachs Bürgermeister Jürgen Leichtle (vorne von links) beim Abschied von Martina Schlagenhauf bei der evangelischen Kirchengemeinde Schramberg – Lauterbach. Foto: Ziechaus Der Abschied von der evangelischer Pfarrrerin bei der Kirchengemeinde Schramberg-Lauterbach bewegte die Anwesenden.







Mit einem bewegenden Lied „Du stellst meine Füße auf weiten Raum“ verabschiedete sich Pfarrerin Martina Schlagenhauf, begleitet von Michael Link am Klavier, nach einem Gottesdienst in der evangelischen Stadtkirche in Schramberg und erhielt auch dafür viel Applaus.