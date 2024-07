Evangelische Freikirche in VS

1 Die Gnadenkirche, hier das neue Gebäude in der Wilhelm-Schickard-Straße 1, feiert ihr 40-jähriges Bestehen. Foto:

Die freikirchliche Gemeinde Gnadenkirche lädt am Samstag, 13. und Sonntag, 14. Juli zu ihrer Jubiläumsfeier ein. Die Kirche feiert ihr 40-Jähriges Jubiläum unter dem Motto „40 Jahre Gnade ERlebt“.









Am Samstag ist die Outbreakband zu Besuch in der Gnadenkirche in der Wilhelm-Schickard-Straße im Zentralbereich von VS. Um 19.30 startet der Abend mit der christlichen Band.