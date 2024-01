Evakuierung in Freudenstadt

1 Die Theodor Gerhardt Schule musste am Freitag evakuiert werden. Foto: Beyer

Die Theodor Gerhardt Schule musste am Freitagmittag evakuiert werden. Der Grund: Es wurde befürchtet, dass es in dem Gebäude ein Gasleck gibt. Unsere Redaktion hat bei den Stadtwerken nachgefragt, ob sich der Verdacht bestätigt hat.









Große Aufregung kurz vor dem Wochenende: Am Freitagmittag mussten die Grundschüler der Theodor Gerhardt Schule (TGS) in Freudenstadt urplötzlich das Gebäude verlassen. Auslöser war, dass jemand in einem der Räume der Schule Gasgeruch wahrgenommen hatte.