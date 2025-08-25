Evakuierung in Bad Herrenalb: Woher kommt der Schmorgeruch? Detektivischer Spürsinn ist gefragt

Großeinsatz in Bad Herrenalb: Eine heißgelaufene Kupplung sorgte für eine Hotel-Evakuierung samt Straßensperrung. Der Kreisbrandmeister vom Dienst machte sich selbst auf die Suche.
Am Sonntagabend herrschte für kurze Zeit Ausnahmezustand in Bad Herrenalb. Gegen 18.25 Uhr wurde aus der Tiefgarage des Parkhotels Luise ein Brandmeldealarm mit Schmorgeruch gemeldet. Was zunächst wie ein größerer Brand wirkte, entpuppte sich nach rund vier Stunden als technischer Defekt an einem Auto, doch bis dahin waren zahlreiche Einsatzkräfte gefordert.