1 Die Tesla-Autofabrik in Berlin-Grünheide musste evakuiert werden. Foto: dpa/Patrick Pleul

Nach einem Stromausfall am Dienstagmorgen steht die Tesla-Gigafactory in Grünheide bei Berlin still. Laut einer Sprecherin musste die Fabrik evakuiert werden.









Die Produktion in der einzigen europäischen Tesla-Autofabrik steht nach einem Stromausfall still. Das sagte eine Sprecherin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Fabrik in Grünheide bei Berlin sei evakuiert worden.