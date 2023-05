1 Eva Biringer ist in Straßberg aufgewachsen – lebt mittlerweile aber in Berlin und Wien. Foto: Reimann

Trotz Fünfzigstunden-Woche noch Zeit für Sport finden und Achtsamkeit zum Lebensmotto erklären: Was viele Frauen als emanzipiertes Optimum ihres Wesens auserkoren haben, endete für Autorin Eva Biringer im Teufelskreis: der Alkoholsucht.









Die in Straßberg aufgewachsene Eva Biringer möchte in ihrer im April 2022 erschienen Autobiografie „Unabhängig: Vom Trinken und Loslassen“ über den besorgniserregenden Trend aufmerksam machen, dass immer häufiger gut gebildete, emanzipierte Frauen – zu denen sich auch Biringer zählt – zur Flasche greifen. Und das, obwohl der Alkoholkonsum in Deutschland grundsätzlich zurückgeht.