Eutinger Friedhofskapelle: Vor 175 Jahren Grundstein gelegt

Die Eutinger Friedhofskapelle wurde 1851 von Clara Seele gestiftet. Sie verlor ihre drei Töchter bereits im Kindesalter und ihren Mann im Alter von nur 47 Jahren.
Drei Jubiläen stehen für den Eutinger Friedhof dieses Jahr an: 200 Jahre „Gottesacker“-Verlegung, 175 Jahre Grundsteinlegung für die Friedhofskapelle und 100 Jahre Stiftung deren neuen Fenster. Die Stiftung der Friedhofskapelle geht auf die 1798 geborene Clara Seele, geborene Lipp zurück. Aus ihrer Ehe mit dem 1799 geborenen Jacobus Seele gingen drei Töchter hervor, die alle schon Kindesalter starben. Auch ihr Mann wurde lediglich 47 Jahre alt und folgte 1846 den drei Töchtern. Clara Seele selbst starb am 16. Dezember 1877.