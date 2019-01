Eutingen Zwei Bären verteilen Schnäpse an die Gäste für den guten Zweck

Beim Brauchtumsabend in der Göttelfinger Korntalhalle warteten die Gäste schon regelrecht auf die nächste lustige Aktion. Würde Sven Katz wieder zusammen mit Stephan Wolfersperger im hautnahen blau-weißen Garde-Kleid für die gute Aktion von Narr zu Narr gehen? Oder waren dieses Mal Wolfersperger und seine neue Stellvertreterin Sandra Teufel zusammen mit Katz an der Reihe?

Die Narrengilde überraschte alle, denn Stephan Wolfersperger hatte seinen ältesten Bruder Marcus Wolfersperger als Vorsitzenden der Luschdigen Bruat Göttelfingen zusammen mit dessen Vize Christian Ade eingebunden. Beide waren als Bären, aber mit geschminktem Luschdigen Bruat-Gesicht, also in grün-weiß, auf der Bühne. "Ihr seid aber hübsch verkleidet", ärgerte Stephan Wolfersperger seinen Bruder und meinte: "Der hat mich als Kind schon immer gepiesackt, jetzt kriegt er das zurück." Doch das ließ der familienälteste Sohn nicht auf sich beruhen: "Ich hab dem als Kind immer den Hintern abwischen dürfen und so dankt er es. Aber wer uns kennt, weiß, wir machen jeden Spaß mit."

Stephan Wolfersperger betonte, dass die Narren während der Fasnet gerne was trinken würden, daher rief er auf, für den guten Zweck Hüpfer und Schnäpsle zu konsumieren. Und so gingen die Bären mit ihrem Korb von Narr zu Narr. Immerhin unterstützten sie der ehemalige Narrenvorstand Conny Kern und Heinz Röhm, die als Cola-Flasche und im Cola-Mini unterwegs waren.