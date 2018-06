Eutingen Zahlreiche Erinnerungen können ausgetauscht werden

"Willkommen ist jeder", erklärt Mitorganisatorin Steffi Bok. Ab 18 Uhr kommen Eutinger Jahrgänger, wobei von 1927 bis 2000 alle eingeladen wurden. Rund 775 Anmeldungen hat die Gemeindeverwaltung schon erhalten. 73 Jahrgänge wurden angesprochen. Einige haben schon Gruppenfotos im Rathaus für die Präsentation am Samstagabend abgegeben. Ab 18.30 Uhr wird Bürgermeister Armin Jöchle das Fest-Fass anstechen. "Die Lausbuba" spielen an diesem Abend und das WM-Spiel der DFB-Elf wird übertragen. Dieses dürfte bei so manchem aber in den Hintergrund geraten, denn Erinnerungen werden an diesem Abend ausgetauscht.

Als ältester Jahrgang wurde der Jahrgang 1927 eingeladen. "Es gibt noch ältere Eutinger, aber irgendwo mussten wir auch aufhören", erklärt Bok.

Das lässt sich auch der Jahrgang 1945/46 nicht nehmen. Sie erinnern sich gern an Bräuche wie die Jahrgangsfahne, die jeder Jahrgang hatte und zu Veranstaltungen mit Stolz trug. Ein Jahrgang, die Jahreszahl wird aber nicht verraten, hat einmal so stark gefeiert, dass keiner sich mehr an den Heimweg erinnern konnte. Am Schluss fehlte die Fahne. "Das war ein Spaß. Einer hatte die Jahrgangsfahne mitgenommen und die anderen im Glauben gelassen, dass die Fahne für verloren ging. Erst nach vielen Jahren ist er bei einer Hochzeit mit der Jahrgangsfahne um’s Eck gekommen", beschreibt die Jahrgängerin aus der Hinteren Gass.