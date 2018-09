Eutingen Wird jetzt die Grundsteuer erhöht?

Eutingen. Um 20 Punkte will die Gemeindeverwaltung die Grundsteuer A (Grundstücke Land- und Forstwirtschaft) und B (andere Grundstücke), zum 1. Januar 2019 erhöhen. Die Begründung lautet, dass größere Projekte wie der Rathausumbau, die Hallensanierung und das Feuerwehrgerätehaus in Weitingen sowie der Breitbandausbau anstünden, die finanziert werden müssen. Außerdem habe man, als der Finanzplan 2017 bis 2021 aufgestellt wurde, noch schlechtere Prognosen aufgestellt.

Selten war es bei einer Frage von Bürgermeister Armin Jöchle im Bezirksbeirat so lange still, wenn er nach Meinungen der Räte fragte. Doch diesmal taten sich die Ratsmitglieder schwer. Der Grund für die Erhöhung seien die steigenden Ausgaben, wie zum Beispiel Personal- und Unterhaltskosten, heißt es in der Vorlage. Bürgermeister Armin Jöchle führte unter anderem den Sanierungsaufwand von 330 000 Euro von Straßen und Wegen an. "Auch im Vergleich der Hebesätze auf Landkreis- und Landesebene erscheint eine Erhöhung vertretbar", erklärte Jöchle. "Das ist angemessen, wenn man sieht, dass es seit 2010 keine Erhöhung gab. Zu dieser Zeit gab es manche Ausgaben, wie die Grundschulbetreuung nicht." Auf die Erhöhung bei der Gewerbesteuer will man verzichten, da die Betriebe schon bei der Grundsteuer belastet seien. Doch schon in zwei Jahre könne hier, so Jöchle, eine Erhöhung notwendig sein. Rund 37 000 Euro Mehreinnahmen verspreche sich die Gemeinde davon. Ein Ratsmitglied sprach von einer "schweren Entscheidung", Raphael Sickler benannte seine Meinung "zwiespältig bei der Grundsteuer", aber sprach sich klar gegen eine Erhöhung der Gewerbesteuer aus. Thorsten Weiß ist für die Erhöhung, "auch wenn es wehtue." Bei einer Enthaltung, zwei Nein-Stimmen und drei Ja-Stimmen gab der Bezirksbeirat seine Empfehlung ab, die Hebesätze von 350 bei Grundsteuer A und B auf 370 anzuheben und die Gewerbesteuer bei 340 zu belassen.