Eutingen Wie gefährlich Rauchgasvergiftungen sind

Vertreter des Jugendrotkreuz Eutingen, die bereits beim Schminken der Mimen dabei waren, schauten die Übung an und durften mitmachen. Feuerwehrabteilungs­leiter Klaus Schweizer freute sich, dass die Helfer so gut zusammengearbeitet hatten. Er dankte der leistungsfähigen Feuerwehr, die innerhalb kürzester Zeit einiges geschafft habe.

Von seiner ersten Feuerwehrübung in Rohrdorf konnte Thomas Renz, stellvertretender Gesamtkommandant von Eutingen, nur lobend sprechen. So viele Zuschauer seien bei einer Übung selten. Das Zuschauen hätte sich gelohnt, denn bei diesem Übungsobjekt hätte es sich um ein besonders verwinkeltes Gebäude gehandelt. Im Ernstfall sei es nicht einfach, die Verletzten in diesem Gebäude zu finden. Die Atemschutzgeräteträger der Abteilung Rohrdorf hätten das allerdings ohne Probleme geschafft und vor allem zeitnah geschafft. Um den simulierten Brand in Griff zu bekommen, seien drei Schläuche für den Außen- und einer für den Innenangriff aufgebaut worden. Im Ernstfall wäre die Gesamtwehr dazu gezogen worden, denn die Bebauung in diesem Bereich sei eng. Lobend hob er auch die Zusammenarbeit des DRK hervor. Für dieses sprach Stefan Platz, Bereitschaftsleiter des DRK Eutingen, der den drei Mimen der Jugendfeuerwehr dankte.

Feuerwehr und DRK gehören zum Ortsgeschehen und sind nicht mehr wegzudenken

Sie hätten ihre Verletzungen gut dargestellt und auch gezeigt, wie gefährlich die Rauchgasvergiftung sei. "Zwei bis drei Atemzüge und die Sache ist geschwätzt", verdeutlichte Platz. Tagsüber könne man das Feuer sehen, nachts sei der Rauch aber oft nicht sichtbar, weshalb man einfach einschlafe und nicht mehr aufwache. Das sei leider schon im Landkreis Freudenstadt passiert, weshalb die Helfer immer wieder auf das lebensgefährliche Gas aufmerksam machen.

Von einer sehr interessanten Übungsannahme an einem interessanten Objekt sprach Ortsvorsteher Herbert Herzog. Das Gebäude sei im Eigentum der Gemeinde, weshalb Übungen möglich seien. Die Anzahl der zahlreichen Zuschauer hätte gezeigt, dass die Feuerwehr und das DRK zum Ortsgeschehen dazugehören würden und nicht mehr wegzudenken seien.