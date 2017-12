Eutingen Wer wollte, konnte Ziegen streicheln

Lana, Tom und Luisa warteten auf die Ziegen. Der vierjährige Tom schaute aus sicherer Entfernung zu, wie die Ziegen in ihren Stall kamen. Sie hatten scheinbar mächtig Hunger, weshalb alle Tiere zum frischen Heu stürmten. Die drei jungen Eutinger konnten die kleinen Ziegen so in Ruhe streicheln. Vanessa ging ganz unerschrocken zu den großen Ziegen und fuhr diesen über den Rücken. Somit hatte sich für die Kinder die gelungene Stallweihnacht mit dem Besuch der Ziegen erfüllt, was sie mit großen Augen ihren Eltern erzählten: "Das war echt toll. Die Ziegen sind ganz lieb".