Eutingen "Wenn es gut läuft, gibt es gleich vier wichtige Meilensteine"

Für Eutingen stehen wichtige Invest-Entscheidungen an. Beispielsweise über die Halle in Weitingen.

Es gibt drei wichtige Zukunftsprojekte: den Umbau der Halle in Weitingen, auch für die Feuerwehr mit einem Volumen von knapp 5,8 Millionen Euro. Die Sanierung des Rathauses mit zwei Millionen Euro. Und die Sanierung der Eutinger Halle. Interessant wird die Gemeinderatsdiskussion am 22. Januar: Ist der Umbau der Weitinger Halle zu finanzieren? Ohne Schulden wird das nicht gehen. Wir haben für den Rathaus-Umbau einen Zuschussantrag über 500 000 Euro gestellt. Ende Februar, Anfang März wissen wir, ob der genehmigt wird. So, wie ich den Gemeinderat einschätze, wird er zwei so großen Projekten ohne den ELR-Zuschuss für den Rathausumbau wohl nicht zustimmen.

Macht es wirklich Sinn, die Weitinger Halle für 5,8 Mio. Euro umzubauen?

Für Weitingen ist die Kombination weiter in Planung. Klar ist: Alle vier Feuerwehrstandorte sollen erhalten bleiben, solange die Abteilungen jeweils mehr als 20 aktive Kameraden haben. Der Standard in Weitingen entspricht nicht den aktuellen Anforderungen. Aufgrund der einzuhaltenden Hilfsfristen und auch des nahegelegenen Neckars macht das auch Sinn. Dazu darf man nicht vergessen, dass das Weitinger Projekt schon seit 20 Jahren diskutiert und immer wieder aufgeschoben wurde.

Es gibt auch Vorschläge, das Feuerwehrhaus und die Halle getrennt zu bauen, um Geld zu sparen. Gerade, weil auch die Eutinger Halle saniert werden muss.

Die Kombination wurde in Weitingen so gewählt, weil sie als wirtschaftlichste Lösung gilt. Man benötigt kein zusätzliches Grundstück. Dennoch haben wir bei den Planungen rund um das Areal entlang der Kreisstraße nach Göttelfingen Richtung Haltepunkt Nord hier auch den Standort für eine neue Halle angedacht. Die könnte von der Kreisstraße her angefahren werden. Bei einer großen, neuen Halle ist auch die Frage: Wie groß müsste die sein? Was kostet das? Das wäre sicherlich ein zweistelliger Millionen Betrag. Macht es da nicht eher Sinn, die vorhandene Halle zur Veranstaltungshalle umzubauen? Und wenn man eine neue Halle baut, die als kleinere Sporthalle? Mal unabhängig von der Strukturdiskussion. Das sind Aufgaben, mit denen sich der neue Gemeinderat auseinandersetzen muss.

Apropos Areal an der Kreisstraße – wie geht es rund um den Vollmaringer Weg weiter?

Wir werden hier im Februar die Bürgerbeteiligung starten. Im Areal gibt es zwei Kindergärten und eine Freifläche, auf der eine Schule gebaut werden sollte. Diese Freiflächen könnte man für den Wohnungsbau nutzen. Und hätte den Grundstückserlös auch als Maßnahme zur Gegenfinanzierung des Rathauses in Eutingen und der Weitinger Halle. Es ist auch angedacht, die Flächen nach Norden hin als Neubaugebiet auf drei Hektar zu entwickeln. Hierzu hatten wir – neben dem einen Hektar in Rohrdorf und den 1,5 Hektar in Göttelfingen am Täle – die Eigentümerversammlungen. Die bisherigen Rückmeldungen stimmen sehr positiv, dass wir diese Neubaugebiete demnächst entwickeln können.

Eutingen hat das Adler-Areal gekauft. Wie geht es hier weiter?

Wir haben die Kommunale Entwicklung der LBBW beauftragt, hier einen Investoren-Wettbewerb zu starten. Er soll im März starten. Wenn alles gut läuft, wird es vielleicht noch vor der Sommerpause Investoren-Konzepte geben, die wir dann im Gemeinderat bewerten können.

Beatrice Oberle hatte schon gesagt, dass sie mit ihrem Mann überlegt, ein Ärztehaus mit anzuschieben, um die Gesundheitsversorgung von Eutingen auf Dauer zu sichern.

Wir sind mit den Oberles im Gespräch. Als möglicher Standort für ein Ärztehaus haben wir das alte Sportheim im Visier. In diesem Jahr werden wir drangehen müssen und Betreiber und Investoren suchen, um dieses Projekt weiter voranzutreiben.

Das Gewerbegebiet Kiebingen in Rottenburg ist per Bürgerentscheid gescheitert – sie hatten den Flugplatz in die Überlegungen mit eingebracht. Was soll hier passieren?

Zunächst einmal wird der Regionalverband im Jahr 2020 uns mitteilen, ob es K.O.-Kriterien für diese Flächen geben könnte. Insofern sind wir da zeitlich nicht unter Druck. Ich habe den Gemeinderäten gesagt, dass sie die Stimmungen und Meinungen der Bürger einholen sollen. Nüchtern betrachtet ist es so, dass wir als Kommune jährlich eine Million Euro zur Verfügung haben. Davon müssen neue Feuerwehrautos bezahlt werden oder Projekte wie der Umbau von Bauhof und Schlachthof. Allein die Dachsanierung und die Außenfassade kostet 600 000 Euro. Die Fragen stellten Jürgen Lück und Michael Spotts.