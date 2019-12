Eutingen Welcher Zug hält beim neuen Haltepunkt?

Die Fahrpläne

Laut Falt-Fahrplan der Albtalverkehrsgesellschaft (AVG) hält der RE 14b, die schnelle Verbindung in die Landeshauptstadt, nicht am neuen Bahnhaltepunkt Eutingen-Nord. Die App der Deutschen Bahn und der Aushängefahrplan vor Ort versprechen aber etwas anderes. Suchen Reisende auf der Webseite der AVG nun direkt nach einer Verbindung zwischen Eutingen-Nord und Stuttgart werden online die selben Möglichkeiten wie bei der DB angegeben. Was ist also schief gegangenen, dass die gedruckte Version fehlerhaft ist? Auf eine Anfrage unserer Zeitung reagiert die AVG bislang aber nicht.

Doch wie halten die Bahnen in Eutingen-Nord nun? Bis auf zwei Linien halten die Züge des Regionalexpresses nach Stuttgart in Eutingen-Nord. Eine der beiden Fahrten ist die Fahrt des RE 14b, der um 6.10 Uhr in Freudenstadt startet und um 7.42 Uhr in der Landeshauptstadt ankommt. Dieser Zug hält um 6.40 Uhr in Hochdorf, überspringt Eutingen-Nord und stoppt wieder um 6.52 am Eutinger Bahnhof. Vor allem für Pendler wäre diese Verbindung ideal gewesen. Sie könnten mit Arbeitsbeginn um 8 Uhr pünktlich in Stuttgart ankommen. Das bedeutet somit, dass die Bürger, die näher am Bahnhaltepunkt Eutingen-Nord wohnen, trotzdem wieder zum Bahnhof fahren müssen.

Die zweite Fahrt, bei der die Fahrgäste in Eutingen-Nord stehen bleiben, ist nachmittags um 16.46 Uhr. Zu dieser Zeit hält der Zug wieder nur in Hochdorf, überspringt Eutingen-Nord und ist dann um 16.56 Uhr am Bahnhof Eutingen.

Grund dafür, dass gerade diese zwei Verbindungen nicht in Eutingen-Nord halten können, ist laut dem Bahnsprecher: "Eutingen-Nord wird grundsätzlich mit allen Zügen des Netzes bedient. Zwei Züge in Fahrtrichtung Stuttgart können leider nicht halten. Hintergrund dafür ist, dass zu diesen Zeiten die Trasse so eng mit Zügen belegt ist, dass der Halt nicht realisiert werden kann." Weil der Streckenabschnitt eingleisig ist, gebe es entsprechende Abhängigkeiten, die eingehalten werden müssen. Gemeint sind damit Züge der AVG und der Kulturbahn, die ebenfalls auf diesem Streckenabschnitt verkehren. Dass der Nicht-Halt zu diesen zwei Uhrzeiten in Eutingen-Nord für die Kunden nicht zufriedenstellend sei, könne die DB nachvollziehen.

Die Verwirrung

Für die Eutingen-Pendler heißt das letztlich, um 6.18 Uhr von Eutingen-Nord nach Herrenberg zu fahren und dort dann in die Straßenbahn umzusteigen. Allerdings sind Fahrgäste dann auch 18 Minuten länger unterwegs, als mit einer direkten Verbindung.

Laut Bürgermeister Armin Jöchle werde die Gemeinde Eutingen trotzdem noch mal das Gespräch suchen, ob es zumindest für die Verbindung morgens eine Möglichkeit gebe doch in Eutingen-Nord zu halten.

Das bedeutet also, die gedruckten Fahrpläne der AVG, die bei der Einweihung des Bahnhaltepunkts am vergangenen Wochenende verteilt wurden, sind fehlerhaft. Der Fahrplan, der über die Deutsche Bahn verfügbar und auch der an der Haltstelle ausgehängt ist, ist korrekt.

Selbst durch das Telefon wird die Entäuschung und der Ärger von Jöchle deutlich. "Wir müssen selbst erst einmal recherchieren, um überhaupt jemanden zu finden, der zuständig ist und uns weiterhelfen kann", sagt der Bürgermeister. Die Gemeinde habe nun eine Anfrage an die DB gestellt. "Es hat jetzt einfach lange gebraucht, bis die ganze Sache ins Rollen kam. Deswegen wollen wir natürlich, dass es jetzt endlich klappt", erklärt Jöchle.