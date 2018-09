Eutingen Vorbereitungen für Internetausbau begonnen

Weiter werde sich das Bauunternehmen nach Eutingen über den Vollmaringer Weg innerorts vorarbeiten. In der Berg-, Höhen- und Schulstraße, aber auch entlang der Hauptstraße werde teilweise in offener Bauweise gearbeitet. "Oft wird aber nur der Gehweg geöffnet", erklärt Daniel Beilharz von der Gemeindeverwaltung, dass die Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis gebeten werden. Er weist auch darauf hin, dass mit dem Verlegen der neuen Kabel das Internet beim Endnutzer nicht automatisch schneller werde. "Zwischen der örtlichen Vermittlungsstelle und dem Verteiler am Straßenrand verlegt die Telekom Glasfaserkabel. Das erhöht das Tempo der Datenübertragung deutlich", beschreibt Kischkewitz und merkt weiter an: "Die grauen Kästen am Straßenrand werden zu Mini-Vermittlungsstellen umgebaut. Hier wandelt sich das Lichtsignal in ein elektrisches Signal. Von dort geht es über das bestehende Netz zum Anschluss des Kunden. Bei der Übertragung wird eine Technik eingesetzt, die elektromagnetische Störungen beseitigt. Dadurch werden höhere Bandbreiten erreicht."

Angesetzt bis 2. November

Und weiter erklärt der Telekom-Mitarbeiter: "Das maximale Tempo beim Herunterladen steigt auf bis zu 100 Megabit pro Sekunde und beim Hochladen auf bis zu 40 Megabit pro Sekunde."

Bis zum 2. November sei die Umsetzung der Maßnahme geplanz und habe nun in der Hauptstraße in Eutingen. "Es werden später auch Maßnahmen in der Göttelfinger Straße getroffen, aber die ist gerade die Umleitungsstrecke, daher wird die Telekom wohl erst später dort aufgraben lassen", beschreibt Beilharz, dass er keine genauen Daten zu den jeweiligen Baustellen-Abschnitten habe.

Das so genannte Vectoring, das die Telekom in Eutingen und Göttelfingen anwendet, wurde bereits im Gemeinderat vorgestellt (wir berichteten), nun erfolgt die Umsetzung. Die Kosten für die baulichen Maßnahmen trage die Telekom, die Gemeinde beteilige sich daran nicht, erklärte Wolfram Fischer und fügte hinzu: "Das hat aber nichts mit dem Internet-Projekt des Landkreises und der Gemeinde zu tun. Das läuft weiterhin." Ob die Baumaßnahmen auch dem südöstlichen Gemeindeteil schnelles Internet verschaffen und weiße Flecken schließen, kann aktuell noch nicht abgeschätzt werden.