Eutingen Vor rund 30 Jahren selbstständig gemacht

Vor rund 30 Jahren machte er sich als Musiker selbstständig. "So konnte ich viel erleben", berichtet er. Bild wurde Mitglied der Bayreuther Wagner-Festspiele, trat mit dem Stadtorchester Baden-Baden auf und wirkte in Musicals am Badischen Staatstheater als Posaunist mit.

Besonders geprägt hätte ihn auch seine Tournee durch zahlreiche Länder. "Ich war in Israel, Italien, Frankreich, Spanien, Südamerika", denkt er an die 1980er-Jahre zurück, die für ihn so bewegend waren. Die internationalen Orchester hätten ihn nachhaltig beeinflusst. "Man sieht aber die Länder nicht, sondern hauptsächlich die Hotels", beschrieb er. Das sei in jungen Jahren in Ordnung, mit zunehmendem Alter habe man jedoch andere Wünsche.

In verschiedenen Ländern der Welt aufzutreten reichte dem ehrgeizigen Musiker nicht, er wollte sein Wissen weitergeben. Daher begann er 1991 als Lehrer für Blechbläser an der Jugendmusikschule in Pforzheim. Nebenbei spielte er als Posaunist bei Michael Klostermann. Seit 2011 ist er erster Posaunist unter dem Dirigenten Guido Henn, der den Konzertmarsch Sternstunden und weitere bekannte Stücke wie die Polka "Von Herz zu Herz" komponierte. Zudem dirigierte Bild einige Musikvereine in der Region rund um Rutesheim.

Routinierter Eindruck bei Premiere

Die Eutinger Musikkapelle hatte die Stelle ausgeschrieben, worauf er sich bewarb. "Ich habe zahlreiche Vorbilder aus Blaskapellen und die Eutinger haben einen Schwerpunkt darin", erinnert er sich an die ersten Begegnungen. Die Musikkapelle fühle sich gut an und so habe er zugesagt. "Das ist eine Sache der Chemie und die muss passen", meint er. Nun lasse er sich überraschen, wie die Zusammenarbeit voranschreite. Denn es gelte, zusammenzufinden und auf das kommende Weihnachtskonzert hin zu üben.

Bei seinem ersten Auftritt mit der Musikkapelle an der Eutinger Sichelhenke machte Bild einen routinierten Eindruck, ließ er sich von der spontanen Planänderung nicht beeinflussen. Ganz gelassen führte er die Eutinger Musiker vom Museumsschuppen der Vereins Heimat und Brauchtum zum Narrenschuppen und dirigierte die Kapelle am festen Standort noch eine Zeit lang. Gespannt sein können die Eutinger nun auf das Weihnachtskonzert am 26. Dezember.