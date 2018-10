Eutingen Von Pop-Hits bis Schlager und Oldies

Groß geworden sind die Brüder in der Volksmusik, denn der Vater war bereits im Musikverein. Er war ebenfalls als Unterhalter auf Festen unterwegs und nahm seine Jungs mit, wobei vor allem Tanzmusik gespielt wurde. So hatten auch Günther und Ottmar Kuster ihre ersten Schritte gemacht. Sie spielten dann in einigen Bands. "Wir waren 20 Jahren in einer Band, dann war erst einmal Ruhe", sagt Günther Kuster, der Schlagzeug spielt. Sein Bruder Ottmar Kuster gibt die Töne am Keyboard an.

Partystimmung vermittelt

Vor rund sechs Jahren kamen die beiden auf die Idee, die Band Tandem zu gründen. Vor allem bei Fasnetsveranstaltungen, Festen, Hochzeiten und Geburtstagen, vom 40. bis zum 80. Geburtstag, sorgt das Duo für Stimmung.

Diese Partystimmung vermittelten die Burladinger auch im neuen Sportheim in Eutingen. Andrea und Michael Gruidl waren begeistert, hatten sie doch zur Einweihung der "Auszeit am Talbach" eingeladen. Geschätzt mehr als 100 Gäste feierten die Einweihung, der rund zwei Wochen zuvor die Einweihung des Sportgeländes am Talbach vorausgegangen war.

Die Wirte dankten nochmals dem SVE-Vorstand sowie allen Helfern, die das Großprojekt realisiert hatten, ebenso dem Team. Dieses hatte bei der Eröffnung einiges zu tun, denn erst spät gingen die Gäste nach Hause.

Als nächstes wird die letzte Halloween-Party am Mittwoch, 31. Oktober, ab 19.30 Uhr mit DJ Peaceman im alten Sportheim Eutingen gefeiert. Damit können die Besucher Abschied vom alten Sportheim nehmen.